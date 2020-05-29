Кадыров опроверг новые сообщения о его полете в Москву

Грозный, 29 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг новые сообщения о том, что он якобы улетел в Москву. Кадыров записал соответствующее видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Instagram помощник главы республики Ахмед Дудаев.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что Рамзан Кадыров якобы доставлен частным рейсом в одну из московских больниц с подозрением на COVID-19. Позднее глава Чечни опроверг эти слухи, заявив, что он абсолютно здоров. Вскоре различные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет Кадырова будто бы снова приземлился в Москве.

«Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый», — заявил глава республики в видеообращении.

По словам Кадырова, он сейчас находится на рабочем месте и продолжает служить «своему народу, государству и президенту». Кроме того, сообщения о полете главы Чечни в Москву прокомментировал и Дудаев.

«Маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов», — возмутился он.

Помощник Кадырова подчеркнул, что в подобных публикациях не наблюдается журналистской объективности. Происходящее он назвал информационной истерией, которая, по мнению Дудаева, объясняется желанием поднять известность за счет главы Чечни, обладающего «огромным авторитетом и популярностью в мире».