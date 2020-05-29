Кадыров опроверг новые сообщения о его полете в Москву

Грозный, 29 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг новые сообщения о том, что он якобы улетел в Москву. Кадыров записал соответствующее видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Instagram помощник главы республики Ахмед Дудаев.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что Рамзан Кадыров якобы доставлен частным рейсом в одну из московских больниц с подозрением на COVID-19. Позднее глава Чечни опроверг эти слухи, заявив, что он абсолютно здоров. Вскоре различные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет Кадырова будто бы снова приземлился в Москве.
«Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый», — заявил глава республики в видеообращении.
«РАМЗАН КАДЫРОВ В МОСКВЕ!» - самое популярное словосочетание в России последние дней 10. Но маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов». Все они основаны на сведениях, полученных от каких-то «не названных источников». Напрочь отсутствует понятие «журналистская объективность». Где ваше чувство стыда и достоинства? Настоящая информационная истерия, которую поднимают в отношении Главы нашего региона, есть не что иное, как желание поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире. Глубоко убежден в том, что у организаторов потока этой лживой информации, напрочь отсутствует не только журналистская этика, но и элементарная человеческая порядочность.
По словам Кадырова, он сейчас находится на рабочем месте и продолжает служить «своему народу, государству и президенту». Кроме того, сообщения о полете главы Чечни в Москву прокомментировал и Дудаев.
«Маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов», — возмутился он.
Помощник Кадырова подчеркнул, что в подобных публикациях не наблюдается журналистской объективности. Происходящее он назвал информационной истерией, которая, по мнению Дудаева, объясняется желанием поднять известность за счет главы Чечни, обладающего «огромным авторитетом и популярностью в мире».