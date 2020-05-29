ЛНР обвинила Украину в стремлении поднять градус напряжения в Донбассе

Луганск, 29 мая. Украина не демонстрирует ни малейшей готовности понижать градус напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил советник главы Луганской Народной Республики, представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

По его словам, с начала мая из-за атак Вооруженных сил Украины пострадало «беспрецедентное количество людей», республикам пришлось предпринять ответные действия для защиты своего населения и территорий.

Киев же пошел по пути манипуляций — стал требовать отмены режима прекращения огня взамен на готовность начать диалог, заметил Мирошник. Советник главы ЛНР назвал такие ультиматумы неприемлемыми, поскольку они не ведут к достижению мира.

Дипломат обвинил Киев в том, что он совершенно не стремится к деэскалации конфликта в Донбассе и не боится «вооруженного обострения» ситуации.

«Наверное, считают, что от Донецка до Киева далеко – и они успеют добежать до Брюсселя с криками: «Русские идут!» – цитирует Мирошника KP.Ru.

Советник главы ЛНР добавил, что Киев совершенно не заботит гибель украинских военных в Донбассе.

«Ощущение, что это для них, повторюсь, расходный материал – для поднятия градуса напряжения», — заключил он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона не прекратит обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в свою очередь, отдал приказ войскам открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.

Как заявил Федеральному агентству новостей первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Киев пойдет на все, чтобы захватить силой республики Донбасса, даже если украинской армии придется понести колоссальные потери.