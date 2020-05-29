Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

Триполи, 29 мая. Итальянский журналист Ангело Кампелла сообщил об обнаружении у ливийского побережья иностранных военных кораблей, включая турецкие. По его словам, Анкара направила к берегам Ливии несколько боевых кораблей, несмотря на объявленную странами Евросоюза миссию IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН.

Журналист отмечает, что вдоль ливийского побережья расположились турецкие и итальянские военные корабли. Итальянские корабли, подчеркивает он, не мешают турецким фрегатам находиться у берегов Ливии, хотя, как известно, миссия IRINI, в первую очередь, призвана свести на нет поставки оружия из Анкары боевикам Файеза Сарраджа, главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Среди кораблей замечены фрегаты типа G, которые оснащены пусковыми установками средней дальности Mk 14 и Mk 41, позволяющими поражать цели на расстоянии в 50 километров. Ключевой особенностью является тот факт, что благодаря своему расположению близ береговой линии они способны уничтожать любые летательные аппараты, используемые в зонах активных боестолкновений между боевиками ПНС и силами Ливийской национальной армии (ЛНА).

Появление итальянского флота около Мисураты и Триполи должно укладываться в рамки IRINI, поскольку ранее Рим уже выражал готовность в реализации миссии. Однако, как подчеркивается в официальных источниках, на данный момент в операции участвует только французский фрегат Jean Bart. Турецкий флот, очевидно, преследует поставленные Анкарой задачи по поддержке вооруженных провокаций ПНС, а также турецких военнослужащих и советников, дислоцированных на территории североафриканской страны.

О том, что Турция применила все виды своих Вооруженных сил при вмешательстве в дела Ливии, ранее заявлял официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари. Генерал-майор указывал, что именно турецкие корабли, а также беспилотники, которыми она снабжает террористов ПНС, стали их главным оружием. БПЛА позволяют боевикам наносить удары по удаленным целям и в оперативном порядке получать разведданные. Флот, в свою очередь, дает возможность вести радиоэлектронную борьбу, блокируя связь противника и препятствуя работе систем наведения.

Присутствие турецких боевых кораблей у берегов Ливии было замечено и раньше. Примечательным стал инцидент, произошедший 1 апреля: фрегат ВС Турции выпустил ракету RIM-66 в направлении города Аль-Аджилят. Изначально боевики ПНС попытались выдать обломки ракеты за сбитый дрон ЛНА, однако этот вброс вскоре был опровергнут.

Несмотря на то, что сам факт нахождения иностранных военных кораблей в территориальных водах другого суверенного государства без согласия законного правительства, является грубым нарушением, считающимся вторжением, армия Халифы Хафтара не атаковала их. ЛНА, как известно, также не наносит удары по турецким кораблям, с помощью которых Анкара доставляет боевикам ПНС оружие и военную технику. Говоря об этом, Доцент РУЭ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что атака на эти суда развязала бы руки Турции — удар мог быть использован для официального начала боевых действий в отношении ЛНА. При этом Анкара смогла бы использовать всю свою мощь, а не только вербовку сирийских наемников и поставки оружия.

Следует также отметить, турецкие фрегаты активно используются для поддержки наступательных операций боевиков ПНС. С их помощью были уничтожены китайские БПЛА Wing Loong II, защищавшие территории близ авиабазы Аль-Ватыя, тем самым расчистив небо для беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.

Сам главарь ПНС Саррадж ранее заявлял о нежелании содействовать в реализации военно-морской миссии ЕС IRINI, переложив ответственность на европейское сообщество.