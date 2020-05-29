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Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

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Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

Триполи, 29 мая. Итальянский журналист Ангело Кампелла сообщил об обнаружении у ливийского побережья иностранных военных кораблей, включая турецкие. По его словам, Анкара направила к берегам Ливии несколько боевых кораблей, несмотря на объявленную странами Евросоюза миссию IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН.

Журналист отмечает, что вдоль ливийского побережья расположились турецкие и итальянские военные корабли. Итальянские корабли, подчеркивает он, не мешают турецким фрегатам находиться у берегов Ливии, хотя, как известно, миссия IRINI, в первую очередь, призвана свести на нет поставки оружия из Анкары боевикам Файеза Сарраджа, главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

Среди кораблей замечены фрегаты типа G, которые оснащены пусковыми установками средней дальности Mk 14 и Mk 41, позволяющими поражать цели на расстоянии в 50 километров. Ключевой особенностью является тот факт, что благодаря своему расположению близ береговой линии они способны уничтожать любые летательные аппараты, используемые в зонах активных боестолкновений между боевиками ПНС и силами Ливийской национальной армии (ЛНА).

Появление итальянского флота около Мисураты и Триполи должно укладываться в рамки IRINI, поскольку ранее Рим уже выражал готовность в реализации миссии. Однако, как подчеркивается в официальных источниках, на данный момент в операции участвует только французский фрегат Jean Bart. Турецкий флот, очевидно, преследует поставленные Анкарой задачи по поддержке вооруженных провокаций ПНС, а также турецких военнослужащих и советников, дислоцированных на территории североафриканской страны.

Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

О том, что Турция применила все виды своих Вооруженных сил при вмешательстве в дела Ливии, ранее заявлял официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари. Генерал-майор указывал, что именно турецкие корабли, а также беспилотники, которыми она снабжает террористов ПНС, стали их главным оружием. БПЛА позволяют боевикам наносить удары по удаленным целям и в оперативном порядке получать разведданные. Флот, в свою очередь, дает возможность вести радиоэлектронную борьбу, блокируя связь противника и препятствуя работе систем наведения.

Присутствие турецких боевых кораблей у берегов Ливии было замечено и раньше. Примечательным стал инцидент, произошедший 1 апреля: фрегат ВС Турции выпустил ракету RIM-66 в направлении города Аль-Аджилят. Изначально боевики ПНС попытались выдать обломки ракеты за сбитый дрон ЛНА, однако этот вброс вскоре был опровергнут.

Боевые корабли Турции и IRINI сближаются у берегов Ливии

Несмотря на то, что сам факт нахождения иностранных военных кораблей в территориальных водах другого суверенного государства без согласия законного правительства, является грубым нарушением, считающимся вторжением, армия Халифы Хафтара не атаковала их. ЛНА, как известно, также не наносит удары по турецким кораблям, с помощью которых Анкара доставляет боевикам ПНС оружие и военную технику. Говоря об этом, Доцент РУЭ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что атака на эти суда развязала бы руки Турции — удар мог быть использован для официального начала боевых действий в отношении ЛНА. При этом Анкара смогла бы использовать всю свою мощь, а не только вербовку сирийских наемников и поставки оружия.

Следует также отметить, турецкие фрегаты активно используются для поддержки наступательных операций боевиков ПНС. С их помощью были уничтожены китайские БПЛА Wing Loong II, защищавшие территории близ авиабазы Аль-Ватыя, тем самым расчистив небо для беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.

Сам главарь ПНС Саррадж ранее заявлял о нежелании содействовать в реализации военно-морской миссии ЕС IRINI, переложив ответственность на европейское сообщество.

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