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Малькевич назвал планы Facebook по проверке личности политикой двойных стандартов

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Малькевич назвал планы Facebook по проверке личности политикой двойных стандартов

Российский журналист, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что в намерении руководства социальной сети Facebook запустить проверку личности у пользователей просматриваются двойные стандарты.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ) прокомментировал Федеральному агентству новостей планы американской компании Facebook требовать удостоверение личности у владельцев профилей «с подозрительным поведением», а также у тех, чьи посты «быстро расходятся в США».

«На самом деле, если бы не второй пункт, то эту инициативу можно было бы приветствовать, — признался Малькевич. — Потому что, говоря о владельцах подозрительных профилей с подозрительным поведением, действительно, было бы неплохо выявлять всех этих людей».

По словам журналиста, в России также говорят о необходимости деанонимизации пользователей Интернета. Малькевич привел в пример ситуацию, когда на YouTube набирают миллионы просмотров видеоролики, в которых никому не известные люди «рассказывают всякие ужасы, в основном, по теме коронавируса».

«Но мы-то видим, что опять получается пресловутая политика двойных стандартов, — подчеркнул глава ФЗНЦ. — Что такое «подозрительное поведение»? Никто не объясняет. То есть любой человек, например, взял и ярко поддержал какого-то политика. Или, наоборот, осудил его. Будет ли такое поведение считаться подозрительным? «А судьи кто?» — это традиционный вопрос».

Малькевич назвал планы Facebook по проверке личности политикой двойных стандартов

По мнению Малькевича, фраза о постах в соцсети, быстро расходящихся в Соединенных Штатах Америки, обнуляет всю инициативу о проверках личности.

«Посмотрите, что происходит, — обратил он внимание. — Достаточно, например, пользователю Facebook взять и написать взвешенную, но честную и жесткую, картину относительно того, что сейчас происходит в Миннеаполисе».

В таком случае, рассуждает председатель комиссии по средствам массовой информации ОП РФ, данный пост, если будет написан на хорошем английском языке, может быстро разойтись по Сети в США.

«После этого в аккаунт пользователя «придет» дежурный патруль модераторов Facebook, причем вы даже не будете знать, кто эти люди, и скажет: «Ваше поведение нам кажется подозрительным. Почему вы заинтересовались тем, что происходит в Миннеаполисе? И почему ваш пост так активно читают в США? Это не может быть просто так. Вы должны дать нам признательные показания», — предположил собеседник ФАН.

Малькевич назвал планы Facebook по проверке личности политикой двойных стандартов

Поэтому руководство, в данном случае — Facebook, по мнению Малькевича, снова придумывает удобные для себя нормы и правила, по которым хочет заставить жить всех пользователей Сети.

«Но при этом, надо отдать им должное, — они свои информационные границы защищают, — сказал президент ФЗНЦ. — А мы — нет. По большому счету, было бы хорошо, если бы нашлась площадка, на которой можно собрать все соцсети, и, в хорошем смысле этого слова, принудить, чтобы они регистрировали пользователей с подтвержденными документами».

Такой площадкой вполне могла бы стать Организация Объединенных Наций, но ее уже можно назвать бессмысленной, констатирует журналист. В ином случае было бы возможно хоть как-то повлиять на «украинских ботов и троллей, которые атакуют и Россию в том числе».

«Еще повлиять на то, чтобы не было обилия низкопробной конспирологии на YouTube, — отметил Малькевич. — Мы обязаны знать, кто сообщает нам ту или иную информацию. И это должна быть не игра в одни ворота, а двустороннее движение. Но пока этого не происходит, мы видим, как судорожно вводится в мире цифровая цензура».

Ранее стало известно, что в Facebook будет установлена система проверки личности у тех, кто, во-первых, по мнению соцсети, демонстрирует «подозрительное поведение», и, во-вторых, у тех, чьи посты «быстро становятся популярными в США».

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter, которая владеет другой, одноименной, популярной во всем мире социальной сетью.

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