Польские СМИ о прекращении российского транзита: «Газпром» убил двух зайцев»

Москва, 29 мая. «Газпром» в условиях сверхнизких цен на энергорынке смог сэкономить на польском транзите и сократить свои издержки, в то время как биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке после снижения прокачки газа через Польшу взлетела почти на треть и достигла 46 долларов за кубометр.

Напомним, с 17 мая транзит российского газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» проходит только по результатам аукционов. Утром 26 мая прокачка в сторону Германии была остановлена. Оставшуюся часть дня газ шел реверсом из ФРГ обратно в Польшу. На следующий день транзит газа через польский участок был восстановлен. На 28 мая мощности не были забронированы и транзит был снова прекращен.

Отметим, что согласно европейской газовой директиве, при резервировании нужно платить за прокачку всего заявленного объема газа, а не по фактической прокачке. Таким образом, низкий объем зарезервированных мощностей газопровода позволил «Газпрому» платить меньше.

Кроме того, снижение прокачки по «Ямал — Европа» на фоне падения спроса на газ в Европе позволяет российской компании больше загрузить «Северный поток» или украинский маршрут. Тем самым «Газпром» сокращает свои издержки, ведь мощности этих трубопроводов уже оплачены.

Плюсом для «Газпрома» стал и рост европейских цен на газ. Благодаря нему компания зарезервировала почти 93% мощностей на ближайшие недели и 80% на третий квартал 2020 года.

Как сообщал ТАСС, в польской компании-операторе Gaz-System отказывались называть участников торгов, однако аналитики убеждены, что единственным участником аукционов в ближайшее время может быть только «Газпром».

Отметим, что такой расклад дел позволяет российской компании, несмотря на политическое давление со стороны США и Брюсселя (имеется ввиду третья газовая директива ЕС. — Прим. ФАН), продолжать реализацию проекта нового российского газопровода «Северный поток — 2».

15 мая стало известно, что его возведение приближается к завершению, на судно «Академик Черский», которое способно достроить «поток» начали перемещать трубы.

Интересно, что в Польше, оставшейся без российского газа, считают, что «Газпром» пытается убить двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, российская компания стремится повысить цены, потому что низкие ставки ей не выгодны. С другой стороны, как пишет польская Gazeta Wyborcza, «Газпром» мог таким образом продемонстрировать свое недовольство решением Варшавы «предоставлять доступ к газопроводу «Ямал — Европа» на основе законодательства ЕС».