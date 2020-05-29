Врачи Подмосковья выяснили, что пациенты с ВИЧ реже заражаются коронавирусом

Москва, 29 мая. Носители вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) имеют меньший риск заражения коронавирусом. Об этом рассказал руководитель подмосковного «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Александр Пронин.

«У людей с ВИЧ ниже риск заражения коронавирусом. Это показало первое наблюдательное исследование в Нью-Йорке. Среди больных коронавирусом было только 0,8% людей, живущих с ВИЧ. Хотя распространенность в Нью-Йорке около 1,5%, то есть в два раза меньше», — сообщил он.

Пронин отметил, что исследование носило наблюдательный характер, проводилось без протоколов и с очень ограниченным количеством пациентов, передает телеканал «360». Несмотря на эту особенность, в остальном ВИЧ-положительные с подтвержденным COVID-19 имеют те же симптомы, что и другие люди, а заболевание у них протекает так же тяжело.

Живущие с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями сердца и легких пожилые люди входят в группу повышенного риска, как и люди без ВИЧ. Не отличаются у возрастных пациентов и клинические характеристики заболевания, но риск осложнений у людей с тяжелой формой иммунодефицита выше, чем у их ровесников без него.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что что людям с ВИЧ-инфекцией и аутоиммунными заболеваниями необходимо соблюдать особую осторожность в период пандемии. Эксперты рекомендовали ограничить посещение магазинов и количество поездок в общественном транспорте, передает «ФедералПресс».

В мае во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что новый коронавирус может стать эндемической инфекцией, как ВИЧ. Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что COVID-19 может навсегда остаться с людьми, и специалистам придется найти способ взять ее под контроль.