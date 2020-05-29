Более 500 бойцов Нацгвардии США направились в Миннеаполис из-за массовых беспорядков

Миннеаполис, 29 мая. Более 500 бойцов Национальной гвардии США направились в город Миннеаполис (штат Миннесота), где бушуют массовые беспорядки из-за смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местного подразделения Нацгвардии.

«Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации», — указано в заявлении.

Также в Нацгвардии подчеркнули, что бойцы в первую очередь будут оказывать содействие пожарным службам, передает НСН.

We are here with the Minneapolis Fire Department ready to assist so they can safely do their mission. pic.twitter.com/FjsCJ5B8d0 — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

46-летний Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов Миннеаполиса. Правоохранители повалили мужчину на землю, а один из полицейских прижал шею афроамериканца к асфальту, при этом задержанный не оказывал сопротивления и говорил, что задыхается. Позднее Флойд скончался в больнице, напоминает Infox.ru.

После смерти чернокожего в Миннеаполисе разгорелся настоящий бунт — протестующие начали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры, передает «Царьград». В связи с протестами в Миннеаполисе был объявлен режим ЧС.