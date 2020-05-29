Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей

Москва, 29 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом объявили в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению на сайте кабмина, господдержку получат не только телекомпании, радиостанции, сетевые издания и информационные агентства, но и издатели книг, периодики, газет и журналов.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», –подчеркнул Мишустин.

Российские медиа смогут воспользоваться такими мерами поддержки, как полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработных плат, мораторий на банкротство и многое другое.

Напомним, что отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства. Как передает «ФедералПресс», в рамках антикризисных пакетов общая стоимость мер поддержки экономики России составила 3,3 триллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации на рынке труда. Глава государства расширил меры поддержки граждан, временно оставшихся без работы.