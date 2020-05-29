Эксперты рассказали, как Украина спутала карты США

В компрометации Джо Байдена заинтересована не только команда действующего американского президента, но и существенная часть партийного истеблишмента Демократической партии США. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенко не пришел

Бывший президент Украины Петр Порошенко так и не пришел в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Государственное бюро расследований Украины назначило на 29 мая допрос Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с Байденом. Адвокат бывшего президента Игорь Головань в четверг заявил, что его клиент не придет на допрос, поскольку он не был уведомлен о нем надлежащим образом.

Свергнуть Байдена

Как отметил политолог Максим Жаров, Петр Порошенко не впервые уклоняется от следственных действий по «делу Байдена». Будучи президентом Украины, он был связан рядом обязательств с влиятельными американскими политиками, причем многие из этих обязательств действуют до сих пор. Поэтому в ходе следствия по «делу Байдена» Порошенко о них говорить не может ни при каких обстоятельствах.

«Дело Байдена» уже сейчас используется Дональдом Трампом для дискредитации своего главного оппонента на предстоящих президентских выборах в США. Поэтому с приближением даты этих выборов в СМИ будет появляться все больше подробностей этого дела в виде прослушек и иных компрометирующих Байдена материалов», — пояснил политолог.

По его словам, в компрометации Байдена заинтересована не только команда действующего американского президента, но и существенная часть партийного истеблишмента Демократической партии США. Она недовольна кандидатурой Байдена и желает до съезда демократов создать условия для выдвижения в президенты другого кандидата.

Украина путает США карты

Политолог Андрей Иванов считает, что в ближайшее время станет известно очень много нового о внутренней политике Украины и о связи ее с американскими кураторами. Но общее остается неизменным — заточенность украинской национальной идеи на то, чтобы продаваться зарубежным силам.

«Сейчас фактически просто вскрылись конкретные факты несамостоятельности власти Порошенко. Но одновременно есть и такой интересный момент, как влияние украинских политиков на чужую политику. Мы видим, что связи Порошенко с Байденом очень серьезно бьют по внутриамериканским раскладам. И тут важно понимать, что украинские политики со своей малой адекватностью реально путают карты серьезным людям. Думаю, что американский истеблишмент сейчас просто в бешенстве и клянет себя за то, что в принципе связался с непредсказуемыми украинскими политиками и тем же Порошенко», — пояснил Андрей Иванов.

«Американцы в бешенстве»

В таких случаях обычно говорят «себе дороже вышло», считает эксперт. И «дело Байдена» — очень хороший урок американцам.

«Желание использовать Украину как таран против России будет уменьшаться, что, конечно, хорошо для нас», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.