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Бессараб рассказала, как государство обеспечит россиян работой после кризиса

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Бессараб рассказала, как государство обеспечит россиян работой после кризиса

В посткризисной ситуации после пандемии коронавируса государство даст возможность гражданам устроиться на общественно-полезные работы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Три сценария безработицы

В консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали три варианта развития ситуации с безработицей в России. Как пишет РИА Новости со ссылкой экспертов, при самом благоприятном прогнозе рост безработицы не превысит 7%. В таком случае число сокращений на рынке труда будет умеренным: 11-16% в сфере услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.

Базовой сценарий предполагает, что уровень безработицы будет в границах 8-10%. Наиболее сильно пострадают сферы строительства и производства. Доходы населения снизятся на 4-6%.

По самому негативному сценарию рост числа безработных составит 12-15%. При этом своей работы лишатся около четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

«Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор», — говорится в материалах исследования.

Бизнес вздохнет свободно

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркивает, что последствий экономического кризиса в виде увеличения числа безработных в России не избежать, поскольку это общемировая тенденция.

«На период начала пандемии на учете стояло 735 тысяч безработных, а сейчас 1,9 млн человек. Это те, кто официально встал на учет. Я думаю, что мы остановимся на показателе от 6 до 7% на период летнего сезона, если бизнес начнет открываться. В частности, должна возобновиться работа в туристической сфере, так как в ней занято от 5 до 10% трудоспособного населения страны. Конечно, невозможно в полной мере восстановить то, что уже потеряно, но после того, как кризис закончится мы нарастим бизнес в этом секторе экономики. Для всего этого нужно сделать максимально открытой налоговую систему и страховые взносы, чтобы бизнес не чувствовал какой-то кабалы», — рассказала Бессараб в беседе с ФАН. 

Бессараб рассказала, как государство обеспечит россиян работой после кризиса

Парламентарий заметила, что предпринимателям сейчас очень страшно начать или возобновить работу своего бизнеса. Государство откроет все возможности, чтобы упростить этот процесс. 

«Возможно, в первый год не будут взимать налоги, чтобы дать возможность бизнесу вздохнуть свободно и предоставить рабочие места для трудоспособного населения. Тем самым этот шаг поможет государству», — сказала она.

Работа найдется

Кроме того, занятость населения можно увеличить за счет вовлечения граждан в общественные работы, говорит депутат. По ее словам, такой путь помогает преодолеть посткризисный период.

«Речь идет об общественных работах на инфраструктурных объектах по уборке территории или автомобильных дорог. За эти общественно-полезные работы государство так или иначе опосредованно выплачивает заработную плату через контрактную систему. В посткризисной ситуации необходимо обеспечить работой своих граждан, а не мигрантов», — добавила она.

Ранее Минтруда выступило с предложением по увеличению размера минимального пособия по безработице. В ведомстве считают, что минимальные выплаты на три месяца должны вырасти до 4,5 тыс. рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что пособие по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только тех, кто лишился работы во время пандемии.

Напомним, граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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