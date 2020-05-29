Бессараб рассказала, как государство обеспечит россиян работой после кризиса

В посткризисной ситуации после пандемии коронавируса государство даст возможность гражданам устроиться на общественно-полезные работы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Три сценария безработицы

В консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали три варианта развития ситуации с безработицей в России. Как пишет РИА Новости со ссылкой экспертов, при самом благоприятном прогнозе рост безработицы не превысит 7%. В таком случае число сокращений на рынке труда будет умеренным: 11-16% в сфере услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.

Базовой сценарий предполагает, что уровень безработицы будет в границах 8-10%. Наиболее сильно пострадают сферы строительства и производства. Доходы населения снизятся на 4-6%.

По самому негативному сценарию рост числа безработных составит 12-15%. При этом своей работы лишатся около четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

«Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор», — говорится в материалах исследования.

Бизнес вздохнет свободно

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркивает, что последствий экономического кризиса в виде увеличения числа безработных в России не избежать, поскольку это общемировая тенденция.

«На период начала пандемии на учете стояло 735 тысяч безработных, а сейчас 1,9 млн человек. Это те, кто официально встал на учет. Я думаю, что мы остановимся на показателе от 6 до 7% на период летнего сезона, если бизнес начнет открываться. В частности, должна возобновиться работа в туристической сфере, так как в ней занято от 5 до 10% трудоспособного населения страны. Конечно, невозможно в полной мере восстановить то, что уже потеряно, но после того, как кризис закончится мы нарастим бизнес в этом секторе экономики. Для всего этого нужно сделать максимально открытой налоговую систему и страховые взносы, чтобы бизнес не чувствовал какой-то кабалы», — рассказала Бессараб в беседе с ФАН.

Парламентарий заметила, что предпринимателям сейчас очень страшно начать или возобновить работу своего бизнеса. Государство откроет все возможности, чтобы упростить этот процесс.

«Возможно, в первый год не будут взимать налоги, чтобы дать возможность бизнесу вздохнуть свободно и предоставить рабочие места для трудоспособного населения. Тем самым этот шаг поможет государству», — сказала она.

Работа найдется

Кроме того, занятость населения можно увеличить за счет вовлечения граждан в общественные работы, говорит депутат. По ее словам, такой путь помогает преодолеть посткризисный период.

«Речь идет об общественных работах на инфраструктурных объектах по уборке территории или автомобильных дорог. За эти общественно-полезные работы государство так или иначе опосредованно выплачивает заработную плату через контрактную систему. В посткризисной ситуации необходимо обеспечить работой своих граждан, а не мигрантов», — добавила она.

Ранее Минтруда выступило с предложением по увеличению размера минимального пособия по безработице. В ведомстве считают, что минимальные выплаты на три месяца должны вырасти до 4,5 тыс. рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что пособие по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только тех, кто лишился работы во время пандемии.

Напомним, граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.