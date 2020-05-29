Китай и Индия: как вооруженное противостояние стало частью мирного сосуществования

«Хинди Чини Бхай Бхай» (индиец и китаец — братья) — знаменитый лозунг, который был коронной фразой индийской дипломатии с Китаем в середине 1950-х, остался в далеком прошлом. С 1962 года вооруженные конфликты между Китаем и Индией вновь и вновь вспыхивают на спорных пограничных территориях. Редакция Telegram-канала «Индия сегодня» рассказывает, почему нынешний кризис между Индией и Китаем не является чем-то новым.

Индийско-китайская граница разделена на три сектора: западный (Ладакх), средний (штаты Химачал-Прадеш и Уттаракханд) и восточный (штаты Сикким и Аруначал-Прадеш).

Индия обвиняет Китай в незаконной оккупации Аксай-Чина в Ладакхе, в то время как Китай не признает линию Мак-Магона в качестве официальной границы, поскольку она была подписана британскими и тибетскими представителями в 1914 году. Пекин утверждает, что весь индийский штат Аруначал-Прадеш является его территорией.

Что такое линия Мак-Магона?

Линия была названа в честь подполковника сэра Артура Генри Мак-Магона почти сто лет назад, в 1914 году. Сэр Мак-Магон был офицером британской индийской армии и министром иностранных дел британского правительства Индии.

Сэр Мак-Магон в Симльском соглашении 1914 года предложил провести линию, чтобы отделить Тибет от Индии в восточном секторе. Соглашение было подписано с индийской стороны и со стороны Тибета.

Суть проблемы заключается в том, что Индия подписала этот договор, а Китай — нет. Эта линия была согласована путем обмена нотами между Генри Мак-Магоном и тибетским полномочным представителем Лонченом Шатрой. Над вопросом о действительности этой линии висит запутанный вопрос о том, следует ли считать Тибет частью Китая в момент подписания соглашения или же самостоятельной страной с международными договорными полномочиями.

Забавно, но изначально проблема линии Мак-Магона имела так мало значения, что даже на официальных картах региона в Великобритании ее не показывали до 1937 года. На местности линия Мак-Магона обозначена выкрашенными в белый цвет камнями.

Хронология событий

Рассмотрим хронологию китайско-индийских конфликтов после обретения Индией независимости в 1947 году.

1959 год

Вооруженных столкновений не было, однако именно в 1959 году Индия предоставила политическое убежище Далай-ламе, вызвав этим закономерное негодование китайской стороны.

Индо-китайская война 1962 года

Главной причиной войны 1962 года стал спор о суверенитете Аксай-Чинского района Восточного Ладака и Аруначал-Прадеша. После Тибетского восстания 1959 года между двумя нациями нарастала напряженность и произошла серия пограничных стычек. В ходе войны было убито около 3 250 индийских солдат, а китайцы оккупировали район Аксай-Чин и Аруначал-Прадеш. Китай объявил о победе в войне и китайская армия отошла обратно, за линию Мак-Магона. Впоследствии Далай-лама апеллировал к этому факту, как подтверждающему китайское принятие линии Мак-Магона в качестве международно-признанной границы.

Сентябрь и октябрь 1967 года. Нату-Ла и Чо-Ла

Китайская армия начала наступление на индийские посты в Нату-Ла в сентябре 1967 года, а в октябре еще одно кратковременное столкновение произошло в Чо-Ла. По данным Министерства обороны Индии, в ходе этих двух инцидентов погибли 88 военнослужащих индийской армии и 340 китайских солдат. Конкуренция за контроль над стратегически спорными пограничными землями в долине Чумби была главной причиной, приведшей к этим инцидентам.

Май 1987 года. Таванг

Военные действия в местечке Таванг штата Аруначал-Прадеш принято рассматривать как провокацию китайцев, угрожавших Индии войной. Китай утверждал, что весь Аруначал-Прадеш является его территорией. Но Индия, выучившая горький урок 1962 года, уже начала укреплять оборону своей китайской границы. Нью-Дели резко отреагировал на угрозу войны, изменив статус Аруначал-Прадеша с «союзной территории» на «штат». С апреля между индийскими и китайскими войсками происходили стычки в таких местах, как Сулу-Ла и Бум-Ла. Война была предотвращена только тогда, когда министр иностранных дел Индии Н.Д. Тивари посетил Пекин по пути в Пхеньян, четко заявив о позиции Нью-Дели не усугублять ситуацию.

Апрель 2013 года. Даулат Бег Олди

Контингент китайской Народной освободительной армии (НОАК) разбил лагерь в Раки-нуле, в 30 км к югу от Даулат-бег-Олди, недалеко от озера Аксай-Чин-Ладакх. В отместку индийские войска разбили свой лагерь в 300 метрах от китайского. Напряженность росла по мере того, как Пекин доставлял подкрепления на грузовиках и вертолетах. Спор был окончательно разрешен через три недели.

Этот регион является стратегически важным для Китая из-за наличия автомагистрали, соединяющей Пакистан с Тибетом и Синьцзяном.

Сентябрь 2014 года. Демчок и Чумар

Трехнедельное противостояние армейских подразделений Китая и Индии вдоль линии фактического контроля, когда индийские рабочие начали строить стофутовый водный канал в Демчоке для местных жителей.

Произошла также 16-дневная стычка в Чумаре — последней деревне в Ладакхе, граничащей с Химачал-Прадешем, когда некоторые китайские рабочие утверждали, что у них есть приказ построить дорогу до Тибла на пять километров вглубь индийской территории. Эти инциденты совпали с визитом Си Цзиньпина в Индию, который был особенно важен для новоизбранного премьер-министра Нарендры Моди. Однако никаких серьезных последствий они не имели.

Сентябрь 2015 года. Бурце

Индо-тибетская пограничная полиция (ИТБП) и индийская армия разрушили временную хижину, построенную китайскими войсками в Бурце, Северный Ладакх. Район дает Индии преимущество, поскольку он выходит на Каракорамское шоссе, связывающее территорию, оккупированную Китаем, с оккупированным Пакистаном Кашмиром.

Июнь 2017 года. Доклам

Индийские вооруженные силы и НОАК были вовлечены в 73-дневное противостояние по поводу строительства китайцами дороги на плато Доклам, на которую претендовали как Китай, так и Бутан. Индия, поддерживающая притязания Бутана на спорный район, направила туда 270 военнослужащих, чтобы остановить своих китайских противников. Строительство дороги было остановлено, и войска были взаимно отозваны.

Доклам стратегически расположен недалеко от коридора Силигури (также называемого куриной шеей), соединяющего материковую Индию с ее северо-восточными штатами, и является уязвимым местом для Индии. Китай, который укрепляет свое военное присутствие в долине Чумби, понимает, что Доклам даст ему легкий доступ к коридору Силигури.

Август 2018 года. Демчок

Войска НОАК вторглись на 400 метров вглубь индийской территории в Восточном Ладакхе и установили пять палаток в районе Чердонг-Нерлонг Наллан в знак протеста против строительства дороги в районе Нерлонг Ладакха.

Сентябрь 2019 года. Восточный Ладакх

Столкновение между индийскими и китайскими солдатами произошло на северном берегу озера Пангонг-Цо всего за несколько дней до того, как индийская армия планировала провести масштабные военные учения с участием всех своих родов войск и служб для испытания своих новых интегрированных боевых групп (ИБГ) в Аруначал-Прадеше в сентябре 2019 года.

Май 2020 года. Восточный Ладакх и Сикким

Конфликт этого года начался у северных берегов озера Пангонг-Цо, две трети которого находятся под контролем Китая. Источники утверждают, что 5 мая китайцы возражали против присутствия индийских войск в спорном районе, что привело к кулачным боям и забрасыванию камнями, в результате чего с обеих сторон несколько человек получили ранения.

9 мая произошло противостояние с обменом ударами на перевале Наку-Ла в Сиккиме вдоль линии фактического контроля, расположенном на высоте 19 000 футов над уровнем моря, где патрульный отряд Народно-освободительной армии (НОАК) был остановлен индийскими солдатами

Более серьезная конфронтация может произойти в районе долины Галван Аксайской области — очаге войны 1962 года, где китайцы обвинили Индию в том, что она занимается строительством инфраструктуры. Китай был раздражен после того, как индийская Организация пограничных дорог построила в прошлом году дорогу Шек-Даулат-Бег-Олди. Китай не хочет, чтобы у Индии было военное преимущество после получения доступа к Даулат-Бег-Олди, где в 2008 году индийские ВВС возобновили работу передовой посадочной площадки.

По данным источников, толчком послужило строительство Кол Чванг Ринчен Сету — самого высокогорного всепогодного моста в Индии. События на озере Пангонг-Цо и Наку-Ла, по-видимому, спровоцировали НОАК, которая совершила набеги на один-три км вглубь территории, которую Индия называет своей. НОАК перебросила 5 000 солдат своих полков пограничной обороны ближе к линии фактического контроля.

Международная ситуация и посредничество США

Немало политических факторов добавляют раздражения Китаю. Вынужденное согласие на независимое расследование ВОЗ ситуации с возникновением COVID-19, занятие Индией кресла председателя ВОЗ в этом году, отмена премьер-министром Моди 370-й статьи конституции об особом статусе Джамму и Кашмира.

Однако попытки президента США Дональда Трампа навязать сторонам свое посредничество выглядят весьма преждевременными. Китай и Индия, как можно видеть, имеют за плечами долгую историю вооруженных противостояний — однодневных и долгосрочных. Они прекрасно знают, как разобраться со своими проблемами. Маловероятно, что им понадобится какой-то посредник, чтобы вернуться к состоянию статус-кво. Существует стандартный протокол действий, совместно разработанный сторонами для решения подобных ситуаций. Конфликты происходили, решались и возникали снова. Дипломаты и военные обеих стран прекрасно знают, до каких пределов можно натянуть полотно, прежде чем оно порвется.

Поэтому вполне понятно, что в ответ на слова Дональда Трампа о том, что он «разговаривал с Нарендрой Моди и опечален происходящим на границе с Китаем», последовало достаточно невежливое ответное заявление индийских властей о том, что «никакой коммуникации между Дональдом Трампом и Нарендрой Моди не было с 4 апреля». Индия не хочет придавать излишнюю значимость происходящим событиям, вовлекая в них Америку в качестве медиатора. Аналогичным образом объясняется и отсутствие комментариев со стороны высшего руководства страны.

Разумеется, отверг предложение о посредничестве США и Китай. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил:

«Китай не нуждается в посреднике в урегулировании пограничного вопроса между Китаем и Индией».

Что дальше?

Полагаю, для руководителей обеих держав достаточно очевидно, что в случае войны между ними, обе страны окажутся в проигрыше. И не только потому, что обе ядерные державы обладают достаточным потенциалом, чтобы уничтожить друг друга.

Индия будет вынуждена принять поддержку США и, таким образом, в значительной степени потеряет свободу принятия решений в своей международной политике, а Китай окажется лицом к лицу с индийско-американской коалицией (к которой немедленно присоединится Тайвань), одолеть которую в одиночку ему едва ли удастся. Если к Китаю присоединится Россия, для которой военный союз с Китаем будет иметь те же последствия, что для Индии военный союз с США, то и в этом случае самое оптимальное на что можно рассчитывать — это достижение очередного статуса-кво. Слишком высокая цена за несколько километров малопригодной к жизни территории и удовлетворение политических амбиций.

Внутриполитическая ситуация в Индии также непроста. Экономическая рецессия, крупнейшее нашествие саранчи за последние 30 лет, 60 с лишним дней карантина, гуманитарный кризис внутренних трудовых мигрантов, неизбежное резкое обеднение среднего класса, которому еще предстоит в полной мере ощутить «эффект коронавируса» после того, как экономическая деятельность в стране будет возобновлена... С одной стороны, «маленькая победоносная война» пришлась бы Моди весьма кстати. Однако никто не может гарантировать, будет ли она именно такой как нужно. В случае военной неудачи реанимировать политическую карьеру Моди не сможет уже ничто. Как опытный политик, он должен это хорошо понимать.

В то же время, индийская оппозиция не теряет возможности раскритиковать бездействие центрального правительства и уверенно разыгрывает карту национальных интересов, обвиняя власти в некомпетентности и бездействии. Любопытно, что Интернет, который, как известно все помнит, сохранил сообщения Нарендры Моди в Twitter в 2013 году, когда будущий премьер-министр Индии задавал центральному правительству те самые вопросы, на которые ему так тяжело ответить сейчас.

«Китай нарушает наши границы. Пакистан убивает наших солдат. Почему Центр бездействует?» — картинка с этим сообщением Моди из 2013 году стала хитом в Индии.

И тут ему придется несладко — дать ответ внутренним критикам таким образом, чтобы Пекин не воспринял его как вызов, а оппозиция не восприняла как капитуляцию.