Эксперт назвал второй по поражаемости коронавирусом орган

Москва, 29 мая. Специалисты выявили второй по поражаемости COVID-19 орган. Им оказались почки, которые находятся под ударом у трети пациентов с коронавирусом. А у находящихся в тяжелом состоянии зараженных, подключенных к аппаратам ИВЛ, почки оказались повреждены в 90% случаев. Об этом сообщил на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин.

Ватазин считает, что именно почки стали следующим после легких органом-мишенью. Ситуацию у зараженных могут ухудшить сердечно-сосудистая недостаточность, гипертония, диабет и хронические почечные заболевания.

Ватазин считает, что коронавирус способен проникать в почки. В таких случаях врачи должны оперативно – максимум за семь дней – выявить причину поражения и уничтожить ее. Без этого может развиться острая болезнь почек, которая после рискует перерасти в хроническую.

«В почках происходит тромбоз микрососудов. Тельца вируса есть и в эпителии канальцев, и в эпителии нефронов. Белок вируса виден прямо в почках. То есть мы имеем прямое повреждение эпителия почек вирусом. К чему это приводит, мы пока не знаем», — цитирует эксперта телеканал «360».

При попадании в человеческий организм коронавирус начинает поражать клетки организма. Он делает это при помощи специального белка, который помогает проникать во все новые клетки. Из атакованного вирусом органа с помощью кровотока COVID-19 может распространяться дальше по организму, поражая другие органы.

Ранее специалисты выявили, что у 20-30% пациентов с коронавирусом прогрессирует почечная недостаточность. Люди с заболеваниями почек попадают во время пандемии в группу риска.