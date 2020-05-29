МИД РФ заявил о сорванном перемирии в Ливии

Москва, 29 мая. Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в пятницу на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

«Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано», — сказала представитель дипломатического ведомства.

По словам дипломата, боевые действия «возобновились в полном объеме» на территории североафриканского государства.

Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пошли в наступление по нескольким направлениям. Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отразили атаки противника, что не дало боевикам продвинуться.

Стоит отметить, что Турция активно поставляет боевикам ПНС Ливии военную технику и оружие, несмотря на оружейное эмбарго ООН. Кроме того, ряды сил ПНС Ливии пополняются тысячами джихадистов из сирийского Идлиба, которых перебрасывает турецкая сторона в североафриканскую страну.

Ливийская национальная армия ранее предоставляла неопровержимые доказательства вмешательства Анкары в дела Ливии. Примечательно, что само Министерство обороны Турции заявляло, что изменило «баланс сил» в Ливии.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что в Ливии под носом у Европы сформировалась база для террористов со всего мира.