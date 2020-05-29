Лукашенко заявил, что на Западе люди «кастрюлями барабанят» из-за безработицы

Минск, 29 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным решение не останавливать производство в стране из-за пандемии коронавируса, поскольку оно позволило избежать роста безработицы. Об этом он заявил во время посещения Минского тракторного завода (МТЗ).

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко доложили, что МТЗ работает устойчиво. Более того, на предприятии есть вакансии. Белорусский лидер после этого заметил, что государству «не надо торопиться с вертолета деньги разбрасывать».

Президенту также рассказали о планах по развитию производства и ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия. По словам гендиректора МТЗ Виталия Вовка, на заводе работают над тем, чтобы к 2030 году выйти на освоение беспилотного трактора.

Президент отметил, что важно не только создавать продукцию, но и делать это качественно, чтобы не сталкиваться с проблемами на стадии ее сбыта.

Главе страны показали образцы производимой техники, среди которых были новые двигатели с системой очистки отработавших газов и энергонасыщенные и сверхмощные тракторы.

Белоруссия не вводила жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса, власти страны решили бороться с инфекцией очагово. Более того, в Минске состоялся парад Победы.

Ранее Лукашенко сообщал, что эпидемиологическая ситуация в государстве постепенно улучшается, но расслабляться в противостоянии инфекции не следует.