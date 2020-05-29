Врач назвал второй орган-мишень для коронавируса

Москва, 29 мая. У трети пациентов с коронавирусом, кроме легких, страдают почки, заявил заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин.

Повреждение почек новым типом коронавируса было выявлено у 90% всех тяжелых пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Почки стали вторым органом-мишенью после легких. Ухудшают ситуацию сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, диабет и гипертония», — сказал эксперт, выступая на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

Задача врача — в течение семи дней выявить причину и устранить ее. Если не сделать это своевременно, то все приводит к острой болезни почек, которая перерастает в хроническую стадию, сообщил телеканал «360».

По словам специалиста, вирус способен проникать в почки, там образуется тромбоз микрососудов.

«Белок вируса виден прямо в почках. То есть мы имеем прямое повреждение эпителия почек вирусом. К чему это приводит, мы пока не знаем», — добавил Ватазин.

При попадании в организм человека коронавирус начинает атаковать так называемые клетки-мишени. Он вырабатывает специальный белок и проникает внутрь, где начинает размножаться и переходить от клетки к клетке.