«Крутая» Лиза Галкина восхитила подписчиков отца «полетом» на гироскутере

Москва, 29 мая. Популярный юморист Максим Галкин показал поклонникам, как его дети проводят время на свежем воздухе. На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, на котором шестилетняя Лиза Галкина осваивает гироскутер.

Ролик демонстрирует детей Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, катающихся по территории замка звездной пары. Пока маленький Гарри наворачивает круги на велосипеде, его сестра, расставив руки в стороны, рассекает на более необычном виде транспорта. Родители предусмотрительно надели на детей шлемы, а на Лизе можно заметить еще налокотники и наколенники.

«Полет», — подписал ролик Максим Галкин.

Кроме того, юморист наложил на видео известную музыку «Полет валькирий» из опера Рихарда Вагнера.

Пользователи Instagram были восхищены тем, как маленькая Лиза ловко управляется с гироскутером.

«Какая ж Лиза крутая! Обожаю ее!» — написала azhar_103.

«Самая классная из всех Лиз! Прелестная Елизавета!!!» — восхитилась keti.vrn36.

«Такая она хорошенькая!» — отметила neysi_ayz.

«А говорят, что летают только птицы», — пошутила marinashatokhina67.

«Боже, какое чудо», — прокомментировала musikavosem.

Ранее Максим Галкин устроил Гарри и Лизе домашнюю эстафету с препятствиями. Подписчики юмориста похвалили его за оригинальную задумку.