Ученые из США доказали эффективность спортивной ходьбы при похудении

Вашингтон, 29 мая. Американские ученые пришли к выводу, что регулярные умеренные нагрузки намного полезнее для здоровья, чем интенсивные тренировки.

Особенно это касается людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Сотрудники Университета Северной Каролины провели эксперимент с участием трехсот добровольцев.

Всех волонтеров разделили на две группы: одни занимались спортивной ходьбой, а другие выполняли упражнения на тренажерах. Люди, которые интенсивно тренировались, быстро сбросили вес. Но стоило им прекратить заниматься спортом, вес вернулся.

Во второй группе, наоборот, лишние килограммы уходили медленнее. Зато при отсутствии нагрузок результат сохранился. Исследователи также сравнили параметры сердечно-сосудистой системы у добровольцев из двух групп. Положительный эффект для сердца был достигнут благодаря ходьбе, пишет издание Planet Today.

Ученые подчеркнули, что именно умеренная физическая активность позволяет поддерживать форму. А экстремальные нагрузки может выдерживать только молодой организм. То же самое касается и в случае с быстрым похудением — жесткая диета подходит не всем.