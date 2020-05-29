Нападки ПНС — это попытка оправдаться реакцией на фильм «Шугалей»

Поздно вечером в четверг, 28 мая 2020 года, в социальной сети Facebook на аккаунте пресс-службы оперативного штаба так называемого Правительства национального согласия вышел видеоролик о деятельности в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Обвиняя граждан России в шпионаже, власти ПНС пытаются прикрыть свои незаконные действия в их отношении.

Какие цели преследует видео

На деле это лишь жалкие попытки оправдать похищение Максима и Самера. Для пропаганды использованы яркие кадры фильма «Шугалей», на фоне которых цитируется фейковая информация, ранее опубликованная The New York Times при помощи рисованных документов центра «Досье». Становится ясно, что все обвинения строятся на публикациях западной прессы. Данный ролик лишний раз демонстрирует политизированность и бездоказательность их удержания.

Обвинения в отношении россиян

Репортаж издания New York Times, тезисам которого вторит ПНС, в свою очередь ссылается на «секретные документы», изъятые представителями ПНС при задержании. Журналисты американского издания ссылаются на копию якобы изъятых документов, полученных от подконтрольного Михаила Ходорковскому медиаресурса «Досье». Однако, как стало известно в мае 2020 года, данный ресурс не брезговал фальсификацией фактов, о чем рассказал один из бывших сотрудников.

Ливийские документы были нарисованы в графическом редакторе. Бывший сотрудник «Проект.Медиа» Андрей Константинов рассказывал, как рисовал «документы о ремонте» с цифрами, выдуманными Баданиным. Очевидно, что социологические документы, доступные в оригинале на сайте ФЗНЦ, не содержат таких слов, как «старый Хафтар» и прочих подобных странных для ученых выражений. Однако фантазии Баданина NYT принимают за чистую монету.

В оригинальном фильме показано истинное лицо террористов ПНС. Фатхи Башага, Карра и Саррадж предстают такими, какие они есть на самом деле. «Вулкан гнева» же парирует правду видео с Агилой Салехом, где тот говорит о том, что стоит прислушаться к русским, которые поддерживают связь. О каком шпионаже идет речь, если МИД РФ открыто декларирует поддержку процесса примирения в Ливии и имеет контакты как с Триполи, так и с Тобруком. И теперь ПНС старается сгладить последствия фильма, показавшего миру правду.

Все эти нелепые попытки осуществляет Фатхи Башага — министр внутренних дел ПНС. Известно, что он лично пытал заключенных в «Митиге». Все ужасы, связанные с тюрьмой, были показаны в фильме. Башага понимает, что показания Максима Шугалей могут раскрыть бесчинства, совершаемые по приказу министра.

А ПНС пытается таким образом обелить Фатхи Башагу, отдавшего приказ на похищение россиян. Глава так называемого «МВД» известен личным участием в пытках и звериной жестокостью, с которой он обращается с пленниками ПНС. Бывшие пленники ливийских тюрем живут в страхе, многие стали инвалидами. Одному из пленников он лично выдавил глаз ложкой.

Нападки вместо извинений

За всей этой эпопеей с роликом и «секретными доказательствами», которые никто не видел, стоит желание ПНС увести дискуссию в сторону от незаконных действий, противоречащих международным нормам и правилам, и перейти от оправдательной риторики к обвинительной. После выхода фильма «Шугалей» представители триполитанских властей осознали, что историю с незаконным удержанием россиян и творящимся в «Митиге» безумием замять не удастся, поэтому стараются всеми правдами и неправдами опорочить имена россиян.