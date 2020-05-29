Баранец: ПНС удерживает россиян просто потому, что они знают неприятную правду

Россию хотят втянуть во внутриливийский конфликт, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что ситуация в Ливии добром не кончится. Таким образом он прокомментировал «хамское и бессмысленное» заявление главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа о том, что задержанный в Ливии российский социолог Максим Шугалей занимался правительственным шпионажем.

«Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме «Митига» в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие «шифровки». Это все ложь — заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас — в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно», — сказал Малькевич в интервью ФАН.

По его же словам, Саррадж — это марионетка, за спиной которого стоят террористы «Аль-Каиды»1 и «Братьев-мусульман» (террористические организации запрещены в России), которые фактически управляют Триполи. С заявлением Малькевича согласился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Со стороны ПНС идет открытая антироссийская война и в этой информационной войне запускаются различного вида слухи, домыслы и откровенная брехня с одной только целью — сделать Россию участницей внутриливийского конфликта. [Точно так же] запускалась информация о том, что армия ПНС захватила несколько якобы российских ЗРПК «Панцирь». При этом никого не волновало, что комплексы оказались в расположении ЛНА с подачи Объединенных Арабских Эмиратов. Таким же образом запускались слухи о переброске истребителей МиГ-29 с авиабазы Хмеймим. Но как всегда ни одного факта», — говорит Баранец.

По словам военного аналитика, современная информационная война в Ливии — это стратегическая западная мода, когда кого-то обвиняют, не предоставляя никаких доказательств. Так же было и со сбитым в Донбассе малайзийским Boeing и с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Сегодня в ПНС рассказывают нам, что российский социолог был шпионом, но где факты? Дайте вещественные доказательства, объясните на чем строятся обвинения, дайте показания свидетелей, какие-то другие документы. Ничего, кроме лжи и подлога. ПНС удерживает социологов просто потому, что они знают какую-то неприятную правду, их боятся отпускать. А еще Шугалея могут хорошенько накормить наркотиками, могут пытать и угрожать убийством семьи, чтобы вытянуть из него признание в том, чего он не делал. Это обычная практика в тех условиях, когда одна из сторон конфликта намерена из задержанного выкачать информацию, которая им нужна в пропагандистских целях. Это одна из манипуляций в современных антироссийских войнах», — заключил эксперт.

Напомним, в 2019 году сотрудники Фонда Защиты Национальных Ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологического исследования, которое было согласовано с местными властями. Однако вскоре россияне были задержаны на территории, подконтрольной ПНС Ливии, и помещены в тюрьму «Митига» без предъявления обвинений. Это нелегальное «исправительное учреждение» контролирует террористическая группировка RADA, официально входящая в так называемое МВД ПНС Ливии. Кроме того, «Митига» не раз фигурировала в докладах Совбеза ООН, в которых сообщалось о пытках, насилии и незаконном удержании людей с целью получения выкупа.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщал, что к российским социологам на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката и не давали им возможности совершить телефонный звонок.

1 Организация запрещена на территории РФ.