Появились подробности о состоянии госпитализированного в Петербурге экс-главы Чувашии

Санкт-Петербург, 29 мая. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, госпитализированный в Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Экс-губернатор Чувашии уже около месяца находится на лечении в медицинском центре имени Алмазова. Причина — старые проблемы с сердцем, которые дали осложнение.

Как сообщил источник ФАН, сейчас Игнатьев в сознании.

«Состояние тяжелое, температура — 37,5», — сказал собеседник агентства.

У экс-главы Чувашии, помимо проблем с сердцем, диагностирована пневмония. Результаты тестирования Игнатьева на коронавирусную инфекцию пока неизвестны.

«По COVID-19 еще неизвестно», — отметил источник ФАН.

Собеседник издания рассказал, что в центре Алмазова действует режим карантина, а потому любые передачи продуктов и посещение больных запрещены.

«Из-за карантина запрещены передачи продуктов, то есть, их кормят только больничной едой. Любые продуктовые передачи запрещены. Можно [передавать] только личные вещи, но ему ничего не надо», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, о госпитализации Михаила Игнатьева стало известно несколько дней назад. По информации источников, он находится в отделении сосудистой хирурги. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.