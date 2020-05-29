Гвинея получила финансирование от России для развития аквакультуры

Конакри, 28 мая. В Гвинее состоялся запуск проекта по поддержке развития рыболовства и аквакультуры при содействии при России.

Аквакультура в скором времени будет играть важную роль в социально-экономическом развитии страны. В Верхней и Средней Гвинее осуществляется реализация проекта по поддержке развития этого сектора при финансировании со стороны России ($1 549 865), Японии ($1 000 000), ООН ($341 380) и правительства Гвинеи ($244 480). Общий бюджет составляет более $3 135 725.

Проект включает в себя 35 рыбных участков, 20 из которых приходятся на Среднюю Гвинею, а 15 – на Верхнюю Гвинею. Ожидается, что общий объем разведения будет составлять 20 тонн рыбы.

В церемонии запуска приняли участие около пятидесяти участников, включая руководителей проекта, представителей гвинейских властей, а также финансовых и технических партнеров.

В своем выступлении представитель Программы развития ООН (ПРООН) Люк Грегуар высоко оценил работу государственных учреждений, а также других заинтересованных сторон, в том числе участие России и Японии. Особенно представитель ПРООН считает правильным выбор Российской Федерации в качестве партнера, так как российское участие поможет оказать значительное содействие надлежащему использованию водных ресурсов страны и повысить продовольственную безопасность.

Во время видеоконференции также выступил посол Российской Федерации в Гвинее Вадим Разумовский. Дипломат отметил природный потенциал Гвинеи. Разумовский также добавил, что «аквакультура может стать одним из двигателей устойчивого экономического развития страны– так называемой «голубой экономикой». Голубая экономика – это определенный подход к управлению морской и речной деятельностью, обеспечивающий повышение благосостояния людей при значительном снижении экологических рисков и экологических проблем.