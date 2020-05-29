Тверской бизнесмен раскрыл подробности бурного романа с Волочковой

Москва, 29 мая. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко рассказал о своем бурном, но коротком романе с экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой. По его словам, балерина забеременела от него, но он не знает, что стало с ребенком.

Фоменко утверждает, что познакомился с Волочковой в 2014 году в загородном комплексе в Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты. Его, как и Анастасию, пригласили в жюри конкурса. После их отношения развивались очень стремительно. Они заселились в отеле этого же развлекательного комплекса и «просто утонули в любви».

«Не вылезали из постели. Настя умеет сделать так, чтобы мужчина рядом с ней забыл обо всем на свете», — откровенно поведал предприниматель в письме, которое прислал в редакцию KP.RU.

Фоменко добавил, что был женат и у него была дочь, но он потерял голову от Волочковой. В это время она строила загородный дом, он активно помогал ей, исполнял все прихоти. Один раз она попросила мангал за 400 тыс. рублей. Бизнесмен сначала отказал и предложил мангал попроще, но балерина обиделась и добилась своего.

По словам Фоменко, в какой-то момент танцовщица забеременела, но одновременно с этим радостным событием стал приближаться и финал их отношений. По его подсчетам, она была на пятой неделе беременности, когда он застал ее в сауне с водителем. После этого он просто собрал вещи и уехал.

Бизнесмен добавил, что его приятели тогда только посмеялись над ним.

«А ты знаешь, что Волочкову на Новой Риге называют «Настя-пылесос» — деньги засасывает. Тебя на сколько развела?» — спрашивали они.

Фоменко утверждает, что балерина не заплатила его друзьям, чьи рабочие доделали ей в итоге ремонт:

«Теперь она живет в отремонтированном на халяву доме».

Обманутый любовник добавил, что после разрыва Волочкова заблокировала его в социальных сетях, поэтому он не может выяснить, что стало с их общим на тот момент еще нерожденным малышом. Это мучает его, поэтому бизнесмен решил выяснить это через прессу.

«Настя, что стало с нашим ребенком? Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям?» — обратился Владислав к балерине.

Несмотря на то, что представители танцовщицы опровергают все сказанное Фоменко, он не хочет сдаваться. По его словам, у него есть успешный бизнес и ему не нужен пиар на имени экс-примы Большого театра.