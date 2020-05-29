Фото Бибера с русским матерным словом внезапно вошло в тренды Рунета

Москва, 29 мая. Популярный канадский певец Джастин Бибер развеселил пользователей российского сегмента Instagram новой фотографией. В своем профиле он опубликовал пост, которым хотел привлечь внимание к скандалу в Миннесоте, но акцент внезапно сместился на оказавшееся в кадре русское матерное слово.

Бибер выложил фото, где сидит на краю бетонной плиты на фоне горного пейзажа. В подписи он сделал отсыл к беспорядкам в Миннеаполисе, где при задержании полицейским погиб темнокожий молодой мужчина.

«Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизнь черного не имеет значения»,— написал исполнитель.

Однако глубокомысленный пост испортила надпись на плите, на которой сидит герой снимка. Кто-то из побывавших на ней ранее оставил крупно написанное баллончиком нецензурное ругательство, которое обычно используют как междометие или в сердцах высказывая высшую степень негодования или раздражения.

Благодаря этой оплошности Бибер внезапно попал в тренды Рунета. Поклонники певца из России не смогли не обратить внимания на слово. Они в шутку упрекнули певца за выбор фона для фото.

«Джастин, ну ты и фон выбрал», — написала ramin4ig. «Надеюсь, тот, кто испортил этот камень, читает это и плачет», — высказалась anastassierick. «Кто ему скажет...» — прокомментировал zvetok.bts. «Шарит парень», — решил shish0v. «Я думаю, он хочет нам что-то сказать», — предположил dennychoo. «Русские вошли в чат», — заметила adelinahood. «И русские сразу активизировались», — констатировал serialomaniac. «Русский язык богат», — отметил nazarkraft.

Проблему расизма Бибер поднял также и в своих Stories. Он выложил несколько изображений с цитатами известного деятеля Америки — борца за права и свободу человека Мартина Лютера Кинга.