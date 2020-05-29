Бои между протестующими и нацгвардией США в Миннесоте. ФАН-ТВ

В России выявили 8 572 пациента с COVID-19 В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Умерли 232 человека, выздоровели 8264. Общее число заболевших по стране достигло 387 623, выздоровели почти 160 тысяч. Больше всего новых пациентов в Москве (2332), Подмосковье (773) и Санкт-Петербурге (369). Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,6 млн человек. На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.

В Госдуме назвали дату открытия пляжей В Госдуме назвали предварительную дату открытия российских пляжей в условиях пандемии коронавируса. По словам главы Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, это может произойти 1 июля. В интервью «Парламентской газете» он отметил, что туристический сезон в стране начнется несмотря ни на что. «Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», — уточнил он. Ранее в мае председатель правительства России Михаил Мишустин попросил россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава кабмина призвал граждан провести отпуск внутри страны, чтобы избежать риска завоза инфекции.

Национальная гвардия США наводит порядок в Миннесоте Из-за массовых протестов силы Национальной гвардии США привлечены к поддержанию порядка в штате Миннесота. Соответствующий указ опубликован на сайте губернатора штата Тима Уолза. Также он призвал к диалогу для урегулированию случившегося. «Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям. Давайте соберемся вместе, чтобы все восстановить и искать справедливости для Джорджа Флойда», — сказал губернатор. Ранее стало известно, что в штате начались беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Правоохранители, причастные к его гибели, уволены, но это не остановило протестующих.