Сигареты и кальян окажутся под запретом на пляжах в Турции

Анкара, 29 мая. Парки, рестораны, кафе, бассейны и пляжи официально откроются в Турции с 1 июня, однако будут работать по новым правилам.

Например, самый большой пляж Антальи в районе Коньяалты, протяженность которого составляет более шести километров, начали обустраивать во время четырехдневного комендантского часа, завершившегося 27 мая.

Лежаки установят исходя из девяти квадратных метров на одну семью. Дезинфицировать их будут после каждого туриста, причем место должно будет оставаться свободным на протяжении не менее 20 минут.

Отдыхающим запретят не только загорать на своих полотенцах и в выбранных ими местах, но и курить. Под запретом окажутся и кальяны.

«Подбирая неизбежно появляющиеся тут и там окурки, уборщикам пришлось бы их трогать, а это дополнительный риск», – объяснили туристам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министру экономического развития Максиму Решетникову совместно с субъектами обсудить перспективу летнего внутреннего туризма. Парламентарий подчеркнул, что некоторые курортные страны, например Турция, приглашают россиян отдохнуть на своей территории. При этом Володин не исключил, что в Россию может прийти с Запада вторая волна коронавируса вместе с «отдохнувшими и загоревшими гражданами».