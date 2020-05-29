Мишустин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 позволяет снимать ограничения

Москва, 29 мая. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, эта позитивная тенденция позволяет постепенно снимать ограничительные меры, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил снижение прироста числа заболевших коронавирусом.

«Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — сказал Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая COVID-19. За все время пандемии число выздоровевших достигло 159 тысяч человек, от инфекции скончались 4,3 тысячи.

Коронавирусная инфекция начала распространяться по всему миру из китайского города Ухань, где были выявлены первые случаи заражения. На сегодняшний день в пятерку стран, где наибольшее число инфицированных, вошли США, Бразилия, Россия, Испания и Великобритания.