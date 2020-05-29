Марков предсказал Обама-гейт за фальсификацию расследования о «связях» Трампа с Москвой

Фальсификация антироссийского расследования в Соединенных Штатах в ходе президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, может привести к судебному иску против 44-го президента США Барака Обамы. Эксперты не исключают инициирования Обама-гейта, такого мнения, в частности придерживается политолог и общественный деятель Александр Марков.

Как при Обаме фальсифицировали дело против Трампа

Ранее появилась информация, что американская журналистка и политик Кэтлин Макфарлэнд опубликовала данные, что расследование о якобы «вмешательстве» России в выборы в США изначально было сфальсифицированным, и администрация Барака Обамы знала об этом с самого начала.

Макфарлэнд представила изданию Fox News подробности закрытых слушаний в Конгрессе США, на которых высокопоставленные сотрудники спецслужб подтвердили то, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в нынешней вашингтонской администрации: никакого сговора между штабом Трампа и Россией не было.

Однако, зная об этом, функционеры американских спецслужб, а также политики-демократы, курирующие эти сферы в законодательных органах, неоднократно выступали в СМИ с намеками и даже прямыми утверждениями, что у них якобы есть «доказательства» подобного сговора.

На фоне раздуваемой антироссийской кампании готовившийся покинуть Белый дом Барак Обама поспешил обвинить Москву во мнимом «вмешательстве» в американские дела. На основании этого Обама, буквально «стоя в дверях» Белого дома, ввел против РФ очередные санкции. Вероятно, он рассчитывал, что это поможет победить его протеже Хиллари Клинтон, а когда этого не случилось, надеялся создать проблемы своему преемнику Трампу.

«Мистификация о российском вмешательстве была разработана, чтобы помешать президенту Трампу сделать то, ради чего американский народ его избрал — осушить болото. Почему клан Обамы хотел остановить Трампа? — Потому что они и есть болото», — объяснила журналистка мотивы бывшего президента США.

Путин разгадал игру Обамы

В этой ситуации президент России Владимир Путин показав себя мощным государственным деятелем, пишет американская журналистка. Российский лидер не стал подыгрывать Обаме, вводя ответные санкции, и политика Москвы оказалась дальновидной — администрация Белого дома сменилась.

Однако те, кто ставил против Трампа, не успокоились: последовало скандальное псевдорасследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Сама Макфарлэнд, которая в качестве старшего советника по национальной безопасности ездила с Трампом во Флориду, в ходе этого расследования подвергалась неоднократным многочасовым изматывающим допросам, больше похожим на пытки. От нее требовали признать, что сговор Трампа с Москвой имел место, хотя никаких доказательств этому не было.

При этом Макфарлэнд уверена, что никто из тех, кто фабриковал это дело, так и не признается, что оно было сфальсифицировано. СМИ, купленные демократами, тоже не станут спешить с опровержениями, уверена она.

«Американский народ заплатил очень высокую цену за антироссийскую мистификацию», — пишет Макфарлэнд.

Она подчеркивает, что речь идет не только о позоре, но и об огромных убытках: двухлетнее «расследование» Мюллера вытянуло из карманов американских налогоплательщиков более чем 32 миллиона долларов.

Марков: Обама-гейт неизбежен

«Абсолютно уверен, что расследование против Обамы и его администрации неизбежно, — отметил политолог Александр Марков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Смысл всех этих фальсификаций (дела о так называемом «российском вмешательстве. — Прим. ФАН) заключался в том, чтобы найти повод поставить избирательный штаб Трампа на прослушку. Это является уголовным преступлением, тем не менее, в США этим часто пользуются. Ставят штаб соперников на прослушку, а потом используют полученную информацию».

При этом американские спецслужбы, подконтрольные администрации Обамы, прекрасно знали, что никакого «сговора» штаба Трампа с Москвой не было, говорит политолог.

«Они собирали информацию с политической целью, прекрасно зная, что никаких нарушений со стороны помощников Трампа на самом деле не было. Это делалось только для того, чтобы помешать Трампу прийти к власти. И если сейчас эта история будет поднята, это может привести к очень серьезному кризису в США, в том числе к расследованию в отношении Обамы и его команды», — говорит Марков.

Развитие всей этой истории и перспективы Обама-гейта зависят то того, кто выиграет на предстоящих президентских выборах в США: если демократы снова проиграют (а это более, чем вероятно), — расследование неизбежно, отмечает политолог.

Как Евгений Пригожин переиграл американских «расследователей»

Напомним, в марте 2020 года стало известно, что Минюст США снял обвинения во «вмешательстве» с российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. За незаконное преследование Пригожин намерен отсудить у США пятьдесят миллиардов долларов.

17 марта окружной суд Колумбии закрыл разбирательство в отношении компании «Конкорд», которую власти США обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По версии гособвинителя, руководство «Конкорда» пыталось помешать предвыборной кампании Хиллари Клинтон и способствовать победе Дональда Трампа, но дело полностью развалилось в суде.

Эксперты отметили блестящую работу адвокатов «Конкорда», которые не оставили камня на камне от обвинения, указав суду на массу нестыковок и фальсификаций мнимых «доказательств». Как отметили политологи, Евгений Пригожин фактически обыграл американцев на их поле, их фигурами и по их правилам.

В то же время адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье считает, что попытки представить это дело в антироссийском ключе в США не прекратятся, в том числе через подконтрольную демократам прессу. Однако, отмечает адвокат, это не отменит того факта, что «мы выиграли, а они проиграли».

Обама-гейт как продолжение Уотергейта

Напомним, внедрение прослушивающей аппаратуры в предвыборный штаб соперников привел к единственному в истории США досрочному уходу президента в отставку в преддверии неизбежного импичмента.

За всю историю США всего три президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы Сенатом, поскольку там обвинение не набрало необходимые две трети голосов. Это Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и Дональд Трамп.

В 1974 президент США Ричард Никсон добровольно ушел в отставку до рассмотрения импичмента Сенатом. Никсон ушел после Уотергейтского скандала, в ходе которого расследовалась попытка установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне во время президентской избирательной кампании.

Таким образом, Обама-гейт может стать логическим продолжением знаменитого Уотергейта.