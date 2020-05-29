Гордон заявил, что киевская журналистка стала русофобкой после «жуткого удара» головой

Киев, 29 мая. Украинская телеведущая Янина Соколова, известная своими русофобскими взглядами, в юности сильно ударилась головой — возможно, именно это стало причиной ее националистических взглядов. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Соколова широко «прославилась» после того, как записала скандальное видеообращение к боксеру Александру Усику. В видео она призвала спортсмена ударить ее. При этом в заявлении Соколовой было огромное количество нецензурных выражений.

Гордон рассказал, что познакомился с Яниной Соколовой на Одесском кинофестивале. При выходе из микроавтобуса, где ехали почетные гости, девушка якобы сильно ударилась головой. Гордон считает, что причиной националистических настроений Соколовой может быть именно этот удар.

«Я думал, у меня искры из глаз посыплются. Она так стукнулась — я думаю, тогда с ней что-то произошло, с головой ее что-то случилось, ее переклинило, и этот жуткий удар о микроавтобус негативно на ней сказался. Потому что то, что она говорит и пишет, — это, конечно, разжигание межнациональной розни. Безусловно. Но, я думаю, ее нельзя судить. Думаю, что это во всем виноват тот удар о микроавтобус», — сказал Гордон в эфире телеканала «Наш».

Он рассказал, что Соколова «всегда говорила по-русски», и сравнил ее с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, журналистка в быту использует русский язык, но в блогах использует украинский и показывается себя «большим поборником Украины».

Напомним, Гордон оказался в центре скандала после того, как записал интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. После этого журналисту начали угрожать украинские националисты. В ответ Гордон заявил, что интервью проводились по заданию СБУ.