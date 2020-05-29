Асад успешно противостоит санкциям Запада, развивая сотрудничество с союзниками

Усиление политических позиций, развитие международного сотрудничества и снижение западного влияния — как правительство Башара Асада успешно справляется с санкциями, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Юрий Самонкин.

Продление санкций

Решение представителей Европейского союза продлить санкционные ограничения против Сирии вслед за США является демонстрацией несамостоятельности Брюсселя в вопросах внешней политики. С таким заявлением выступили официальные сотрудники Министерства иностранных дел Сирии.

Как заметили в МИД Сирии, санкции против их страны являются очевидным нарушением норм международного гуманитарного права и преступлением против человечности. Поддерживая санкции против САР, Европейский союз берет на себя ответственность за страдания сирийского народа, поскольку таким образом помогает вооруженным группировкам усиливать свои позиции.

«ЕС несет основную ответственность за пролитие крови сирийцами и за их страдания в результате несправедливых санкций, которые напрямую влияют на их жизнь и препятствуют усилиям по доставке необходимых медикаментов», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел САР.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей оценил самостоятельность стран Евросоюза в принятии внешнеполитических решений.

Ответственность ЕС

Как заметил собеседник ФАН, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию в ЕС, то союз находится в достаточно сложном экономическом и политическом положении. Единство, как и независимость, существует там лишь на бумаге.

«Среди стран Европы есть страны с более активным и менее активным участием в сирийском конфликте. Однако ответственность с Брюсселя этот факт не снимает. Руководство Евросоюза проводит несуверенную политику как в отношении Сирии, так и других государств, являющихся геополитическими противниками Вашингтона. США используют ЕС на Ближнем Востоке — там, где не хотят пачкать свои руки. В каком-то смысле это схоже с тем, как американцы задействуют боевиков подконтрольных вооруженных группировок. Продление санкций против Сирии – очевидная демонстрация отсутствия независимой внешней политики Евросоюза. Европа несет ответственность как за продолжение конфликта в Сирии, так и за все жертвы в этой ближневосточной стране», — говорит эксперт.

Успешное противодействие

По мнению Юрия Самонкина, сейчас с уверенностью можно сказать, что заявленная цель санкций Запада по оказанию давления на сирийское руководство не сработала. Правительство Башара Асада смогло оказать сопротивление санкциям, призвав на помощь своих союзников в лице России и Ирана.