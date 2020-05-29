Чиновница из Бурятии извинилась за фразу «никто не умер от голода»

Улан-Удэ, 29 мая. Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова принесла извинения жителям республики за свои слова о том, что во время пандемии коронавируса «никто не умер от голода». Чиновница объяснила сказанную фразу в посте в Facebook.

Ранее по Сети распространилась информация об инциденте на заседании комитета парламента Бурятии по бюджету, налогам и финансам. Депутат Игорь Бобков спросил Кочетову о ситуации с обеспечением продовольствия. Министр в ответ напомнила о принятых мерах поддержки населения и подчеркнула, что в регионе «с голода еще никто не умер».

Слова чиновницы привлекли внимание общественности. Кочетова поспешила объяснить, что имела в виду своевременность и оперативность введенных мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровнях.

«Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиарда рублей – это больше 10%!» — добавила Кочетова.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России с начала эпидемии зафиксировано около 387 тысяч случаев COVID-19. При этом свыше 159 тысяч человек выздоровели, порядка четырех тысяч скончались.

Недавно на сайте правительства РФ заработал информационный сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Это более чем 80 шагов кабмина, направленных на борьбу с экономическими последствиями эпидемии.