Расправа в Миннесоте дала шанс демократам США «умножить Трампа на ноль»

Все мы знаем, что негров в Америке давно не линчуют, а один из представителей этой человеческой расы, Барак Обама, совсем недавно дважды избирался президентом США. Множество «афроамериканцев» являются успешными государственными и общественными деятелями, политиками, бизнесменами, «звездами» спорта и шоу-бизнеса.

Но сказать, что в Соединенных Штатах сегодня царит расовая гармония, невозможно. Социокультурная сегрегация между «васпами» (белыми англосаксонскими протестантами) и «цветными» американцами, особенно — «черными», продолжает сохраняться, несмотря на все усилия Голливуда и прочих масс-медиа.

Средний «афроамериканец», а это примерно каждый восьмой (12,4%) житель США, куда ближе к необразованному, безработному и наркозависимому обитателю гетто, живущему на социальные пособия и доходы от криминала, чем к телеведущей Опре Уинфри или «иконе» НБА Леброну Джеймсу.

А потому инциденты, подобные убийству в Миннеаполисе 46-летнего черного безработного Джорджа Флойда 44-летним белым полицейским Дереком Шовеном, вызывают острую общественную реакцию, с массовыми протестами и погромами. Правда, как говорилось в одном известном мультфильме, «этот случай всех злее».

Флойда не застрелили, как это чаще всего бывает (так, в 2018 году американскими полицейскими было убито 992 человека, 144 стражей правопорядка погибли при исполнении служебных обязанностей). На него надели наручники, положили «лицом в землю» и аккуратно наехали на лежащее тело полицейской машиной — видимо, чтобы «не дергался».

После этого Шовен придавил шею Флойда коленом и, несмотря на мольбы о пощаде, стоял так, пока его жертва не перестала дышать. Причем все это делалось напоказ, при множестве свидетелей, которые активно фиксировали происходящее.

Что бы ни совершил Флойд (а он не совершил ничего противоправного: на него, согласно официальной версии событий, в полицию поступил телефонный звонок, где сообщалось о неадекватном поведении, которое может представлять угрозу для окружающих), подобное поведение «копов» (кроме Шовена, в инциденте фигурируют еще два офицера полиции) абсолютно неадекватно ситуации и выходит далеко за рамки обычного для США полицейского «беспредела».

Убийство с особой жестокостью, «суд Линча», устроенный людьми в полицейской форме, «белый» палач и «черная» жертва — как говорится, паззл сложился — и грянул гром.

Фотографии массовых протестов в Миннеаполисе — после того как полицейских решили не предавать суду, а просто уволили с работы, даже не запретив выезд за пределы штата Миннесота, — уже облетели весь мир. Город пылает — в прямом и переносном смысле. Протестующие громят полицейские участки и магазины, жгут все, что может гореть. В Миннеаполис введена национальная гвардия.

Последние слова Флойда «Я не могу дышать!» — на наших глазах приобретают символическое значение, сопоставимое со знаменитой фразой Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Это уже не «мем» — это уже политика и история.

Поэтому отвлечемся от конкретики обстоятельств очередного «полицейского убийства» и попытаемся увидеть ситуацию в чуть более широком ракурсе.

Ни для кого не секрет, что дела США сегодня плохи. Пандемия COVID-19 ударила по недавнему «глобальному лидеру» сильнее всего в мире. Из-за коллапса сферы услуг за последние два месяца свыше 36 миллионов американцев потеряли работу. Эту социальную катастрофу, о которой столь громко возвестила расправа над Флойдом, администрация Дональда Трампа совместно с ФРС пытается заливать свеженапечатанными долларами, «разбрасывая деньги с вертолетов», но их все равно не хватает.

А ведь буквально на носу, всего через пять с небольшим месяцев — президентские выборы, на которых о традиционной борьбе кандидатов от Республиканской и Демократической партий, судя по всему, уже не может быть и речи: только политическое уничтожение оппонента.

При этом после украинских разоблачений от Рудольфа Джулиани истеблишменту Демпартии, представляющему интересы «глубинного государства», ясно как день: Джозеф Байден, которому обеспечили победу на праймериз, Трампу не соперник. Поэтому Трампа нужно «умножить на ноль» срочно, до ноября 2020 года. Любой ценой и любым способом.

Миннесота — штат демократический, «синий». То же самое касается и Миннеаполиса, мэр которого Джейкоб Фрей из-за инцидента в одночасье получил пусть спорную, но всеамериканскую известность, заявив, что произошедшее — «результат накопленного гнева и печали, которые укоренились в нашем черном сообществе не только за те пять минут ужаса, но и за четыреста лет».

Что он имел в виду — понятно, поскольку «Мэйфлауэр» с «отцами-пилигримами» на борту, от которого в США отсчитывают национальную историю, прибыл к американским берегам как раз в ноябре 1620 года, а первые черные невольники были проданы на территории Виргинии годом ранее…

Не спрашивайте, как совместить столь толерантный и политкорректный дискурс с массовым применением против протестующих — с согласия того же мэра — слезоточивого газа и резиновых пуль, а также с введением в город сил национальной гвардии. Это не просто слова и не просто разница между словами и делами — это программа новой гражданской войны в Америке.

Трамп уже объявил в своем твиттере, что если начнутся новые погромы, то начнется и стрельба военных в ответ. На это социальная сеть отреагировала показательно: она объявила, что твит президента «нарушает правила Твиттера в отношении героизации насилия», однако он не будет удален, поскольку вызывает общественный интерес…

В матче за пост президента США на следующий четырехлетний срок демократы явно решили сыграть черными фигурами, избрав тактику остроатакующего гамбита, — и не считаясь с жертвами по ходу игры…