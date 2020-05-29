Китайские аналитики объяснили внезапную храбрость Японии в споре с РФ за Курилы

Пекин, 29 мая. Территориальный спор между Россией и Японией за Курильские острова принял неожиданный оборот: в сложную дипломатическую игру включились США, и Токио стал действовать решительнее. Об этом заявили политические аналитики из КНР.

Они напомнили, что принадлежащие России Курилы не так давно включили японскую «Синюю книгу по дипломатии». Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи были названы территориями, на которые распространяется суверенитет Японии. Китайские эксперты отметили, что прежде Токио не делал таких резких шагов в отношении Курил, передает «ПолитРоссия».

«Этот тон противоречит предыдущим выступлениям японского руководства. По всей видимости, что-то произошло, раз Токио изменил свою риторику», — предположили авторы Sohu.

По их мнению, внезапная храбрость японской стороны может быть обусловлена тем, что к игре присоединился новый участник — США, которые фактически всегда поддерживали Токио в вопросе четырех северных островов, но в то же время старались не делать этого публично.

В КНР отметили: японские притязания на Курилы противоречат итогам Второй мировой войны, а Штаты являются одной из победивших сторон.

«Открытая поддержка Японии будет для США равносильна отрицанию своих же достижений во Второй мировой войне», — заметили аналитики.

В связи с этим в КНР полагают, что к такому решению Вашингтон подтолкнуло желание создать проблемы для России.

Американские политики могли пообещать закрыть глаза на намерения Токио разработать гиперзвуковое вооружение, о начале работы над которым стало известно не так давно. Ранее подобный сценарий был немыслим, поскольку США всегда сдерживали рост боеспособности японских ВС.

Китайские эксперты считают, что Вашингтон может оказывать Японии разностороннюю поддержку, включая консультативную и военную, и Москве следует ожидать новых ударов и провокаций со стороны США.

В КНР отметили, что дальности полета японских гиперзвуковых ракет достаточно, чтобы угрожать российскому Дальнему Востоку, КНДР и некоторым провинциям Китая. Однако любая попытка захвата Курил обернется для Токио поражением, так как мощь армии РФ слишком велика.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с тяжелым для Японии заявлением, напоминает «Царьград». Он сообщил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь в том случае, если в Токио признают итоги Второй мировой войны.

В Sohu эти слова дипломата назвали ловушкой для Японии, поскольку признание фактически подтвердит, что острова по праву принадлежат РФ.