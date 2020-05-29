«Избитая» Муцениеце опубликовала фото с кровоподтеками на лице

Москва, 29 мая. Актриса Агата Муцениеце показала поклонникам фото с кровоподтеками и ссадинами на лице. Пугающий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories.

Продемонстрировав фотографию, Муцениеце поспешила успокоить подписчиков, которые решили, что актрису кто-то избил.

«Друзья, прежде чем вы написали 45 статей про мое избиение, это снимается кино», — объяснила свой ужасающий вид актриса.

В подтверждение своих слов Муцениеце несколько раз ткнула пальцем в одну из ссадин.

«Это все грим. Смотрите, мне не больно!» — отметила звезда.

Напомним, ранее вокруг Муцениеце и ее супруга Павла Прилучного разгорелся крупный скандал — актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Также она заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома во время режима самоизоляции.

После скандала актриса рассказала подписчикам в Instagram, что осознала свои ошибки и сделала выводы из сложившейся ситуации. Кроме того, Муцениеце попросила прощения у Прилучного в стихах, пишет «Культуромания».

Однако в середине мая актриса объявила, что уже подала на развод. По ее словам, основной причиной расставания стало физическое насилие Прилучного по отношению к ней. Муцениеце решила развестись с мужем без лишних разбирательств, поэтому не стала требовать раздела имущества через суд.