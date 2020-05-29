Бойфренд Бузовой опубликовал фото со своей переболевшей COVID-19 матерью

Москва, 29 мая. Бойфренд поющей телеведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян опубликовал фото своей матери, которая, по его словам, переболела коронавирусной инфекцией.

Снимок, на котором Давид обнимает маму, держащую охапку розовых роз, появился в его аккаунте в Instagram.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим.. заражение дошло до 40 процентов легких», — написал он в описании к фото.

Манукян добавил, что после выписки мать еще две недели провела на карантине дома, и 28 мая ее официально «выпустили на свободу».

В комментариях многие поклонники поздравили мать Манукяна с выздоровлением и пожелали ей здоровья. Однако были и те, кто не поверил Давиду и обвинил его в хайпе.

«Если бы это было правдой, ты бы не скакал счастливый как ни в чем не бывало перед камерой. Бородина надоела со своим «сидите дома»... А теперь и ты начал», — написала @olgahinkich. «Что-то мне кажется что здесь попахивает не правдой», — согласилась с ней @marinayulia22.

Отметим, что в профиле матери Давида 17 мая было опубликовано фото завтрака, в подписи она написала, что после клиники перед ней встало много вопросов,которые нужно решить,и один из них — рацион. Тут же «мама самого крутого блогера» (как называет себя Анна Манукян) уточнила, что до завтрака делает дыхательную гимнастику, которая станет ее «новой реальностью ее жизни на ближайший месяц точно».

Девушка Манукяна, Ольга Бузова в своем блоге призывает подписчиков соблюдать самоизоляцию, пишет «Царьград». При этом певица очень эмоционально со слезами на глаза признается, что скучает по концертам и встречам с поклонниками.