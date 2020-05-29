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Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

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Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

Ситуация с арестом оппозиционного политика, журналиста и активиста Ильи Азара вызвала повышенный интерес западных структур. Федеральное агентство новостей полагает, что в этом можно усмотреть факт иностранного вмешательства, расследованием которого должна заняться профильная комиссия Госдумы.

Илья Азар 26 мая вышел к зданию ГУМВД по Москве на Петровке с одиночным пикетом, за который и был задержан. В рамках акции журналист потребовал освободить Владимира Воронцова, основателя группы «Омбудсмен полиции», которого подозревают в вымогательстве и распространении контента для взрослых. В четверг, 28 мая, Тверской районный суд признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил административный арест на 15 суток. Решение вызвало широкий резонанс среди журналистов.

В поддержку Азара выступили его коллеги по «Новой газете», «Медузе», «Эху Москвы» и прочим либеральным изданиям. Однако защищать активиста стали не только российские журналисты, но и европейские организации, что может указывать на признаки иностранного вмешательства.

Сторонний интерес

Негодование по поводу задержания оппозиционного журналиста было вызвано сразу у трех иностранных структур: ОБСЕ, Совета Европы и Amnesty International.

Так, интерес к ситуации проявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, призвавшая российские власти освободить активиста.

Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

Вслед за ними свое недовольство выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который призвал освободить Илью Азара, а также вышедших в его поддержку Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева («Эхо Москвы») и Сергея Смирнова («Медиазона)».

«Встревожен задержанием нескольких журналистов, в частности, Сергея Смирнова, Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева в Москве. Призываю к их немедленному освобождению», — написал Дезир.

Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

Российское отделение британской организации Amnesty International пошло дальше и признало Илью Азара узником совести. По ее словам, власти использовали пандемию коронавируса как предлог для ареста, добавив, что пикетчиков якобы бросают в переполненные камеры.

Ковид-протесты в других государствах

Россия не единственная страна, где во время коронавирусной эпидемии проходили акции. Митинги пришли в Германии и США.

Так, в ряде немецких городов 2 мая на улицы вышли порядка 500 человек, чтобы заявить о несогласии с мерами государства по нераспространению COVID-19. При этом в Берлине до 4 мая были введены ограничительные меры, которые запрещали собрания более 20 человек и обязывали соблюдать дистанцию в один-два метра.

Аналогичное мероприятие прошло неделей позже, 9 мая. Тогда на улицы германских городов вышли около тысячи человек. В столице были произведены аресты десятков активистов за нарушение режима самоизоляции, а жители страны в соцсетях осудили своих сограждан, назвав их «ковидиотами».

Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

В США несогласие с превентивными мерами правительства тоже выражалось на улицах. Однако и здесь мероприятия не встретили одобрения большинства здравомыслящих американцев, а руководство Facebook резко отрицательно отнеслось к призывам выходить на митинг и заблокировало подобные посты.

Иностранное вмешательство

Примечательно, что в вышеуказанных странах о своем недовольстве не заявляли ни в Совете Европы, ни в ОБСЕ, ни в других организациях, а прошли мимо либо заняли сторону большинства. По каким-то причинам особый интерес у западных структур вызывает именно Россия, а также «притеснения» оппозиции в нашей стране.

Несмотря на то, что Илья Азар сознательно нарушил режим самоизоляции, его проступок стал предлогом для выражения протеста со стороны иностранных организаций, которое можно расценивать как попытку вмешательства в дела РФ. В связи с этим наше издание обращается к профильной комиссии в Госдуме с просьбой рассмотреть произошедший инцидент на предмет влияния иностранных структур на дела России.

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