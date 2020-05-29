Комиссия по вмешательству должна обратить внимание на интерес ЕС к аресту Азара

Ситуация с арестом оппозиционного политика, журналиста и активиста Ильи Азара вызвала повышенный интерес западных структур. Федеральное агентство новостей полагает, что в этом можно усмотреть факт иностранного вмешательства, расследованием которого должна заняться профильная комиссия Госдумы.

Илья Азар 26 мая вышел к зданию ГУМВД по Москве на Петровке с одиночным пикетом, за который и был задержан. В рамках акции журналист потребовал освободить Владимира Воронцова, основателя группы «Омбудсмен полиции», которого подозревают в вымогательстве и распространении контента для взрослых. В четверг, 28 мая, Тверской районный суд признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил административный арест на 15 суток. Решение вызвало широкий резонанс среди журналистов.

В поддержку Азара выступили его коллеги по «Новой газете», «Медузе», «Эху Москвы» и прочим либеральным изданиям. Однако защищать активиста стали не только российские журналисты, но и европейские организации, что может указывать на признаки иностранного вмешательства.

Сторонний интерес

Негодование по поводу задержания оппозиционного журналиста было вызвано сразу у трех иностранных структур: ОБСЕ, Совета Европы и Amnesty International.

Так, интерес к ситуации проявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, призвавшая российские власти освободить активиста.

Вслед за ними свое недовольство выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который призвал освободить Илью Азара, а также вышедших в его поддержку Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева («Эхо Москвы») и Сергея Смирнова («Медиазона)».

«Встревожен задержанием нескольких журналистов, в частности, Сергея Смирнова, Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева в Москве. Призываю к их немедленному освобождению», — написал Дезир.

Российское отделение британской организации Amnesty International пошло дальше и признало Илью Азара узником совести. По ее словам, власти использовали пандемию коронавируса как предлог для ареста, добавив, что пикетчиков якобы бросают в переполненные камеры.

Ковид-протесты в других государствах

Россия не единственная страна, где во время коронавирусной эпидемии проходили акции. Митинги пришли в Германии и США.

Так, в ряде немецких городов 2 мая на улицы вышли порядка 500 человек, чтобы заявить о несогласии с мерами государства по нераспространению COVID-19. При этом в Берлине до 4 мая были введены ограничительные меры, которые запрещали собрания более 20 человек и обязывали соблюдать дистанцию в один-два метра.

Аналогичное мероприятие прошло неделей позже, 9 мая. Тогда на улицы германских городов вышли около тысячи человек. В столице были произведены аресты десятков активистов за нарушение режима самоизоляции, а жители страны в соцсетях осудили своих сограждан, назвав их «ковидиотами».

В США несогласие с превентивными мерами правительства тоже выражалось на улицах. Однако и здесь мероприятия не встретили одобрения большинства здравомыслящих американцев, а руководство Facebook резко отрицательно отнеслось к призывам выходить на митинг и заблокировало подобные посты.

Иностранное вмешательство

Примечательно, что в вышеуказанных странах о своем недовольстве не заявляли ни в Совете Европы, ни в ОБСЕ, ни в других организациях, а прошли мимо либо заняли сторону большинства. По каким-то причинам особый интерес у западных структур вызывает именно Россия, а также «притеснения» оппозиции в нашей стране.

Несмотря на то, что Илья Азар сознательно нарушил режим самоизоляции, его проступок стал предлогом для выражения протеста со стороны иностранных организаций, которое можно расценивать как попытку вмешательства в дела РФ. В связи с этим наше издание обращается к профильной комиссии в Госдуме с просьбой рассмотреть произошедший инцидент на предмет влияния иностранных структур на дела России.