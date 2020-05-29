В Госдуме предрекли ВСУ колоссальные потери в связи с желанием Киева захватить Донбасс

Киев пойдет на все, чтобы захватить силой республики Донбасса, даже если украинской армии придется понести колоссальные потери. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Идея Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации до тех пор, пока в Донбассе продолжается эскалация напряженности.

В документе речь идет о введении военной службы по призыву для лиц из числа резервистов в особый период. Кроме того, в нем есть пункты о штрафных санкциях.

Зеленский готов на все

Как отметил Виктор Водолацкий, Зеленский и Министерство обороны Украины ввели людей в заблуждение. Киев внушал гражданам, что за последние месяцы силы Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик не в боеспособном состоянии, а поэтому необходимо начать полномасштабную операцию по захвату Донбасса.

«И за короткое время, на прошлой неделе, по мирным жителям Донбасса было выпущено огромное количество мин и снарядов. Столько же, сколько было за весь 2019 год. Были очень мощные артиллерийские и минометные обстрелы, повреждены коммуникации, в том числе на жизненно важных объектах Донецка и Луганска. В процессе ответных действий позиции Вооруженных сил Украины были подавлены. ВСУ получили очень жестко по зубам на линии соприкосновения, в «серой зоне», — пояснил Виктор Водолацкий.

По словам депутата, кураторы Зеленского из Демократической и Республиканской партий США в преддверии выборов американского президента пытаются разыграть украинскую карту. Украину хотят использовать в качестве инструмента достижения собственных целей.

«Зеленский дал обещание, что не будет выполнять ни Минские соглашения, ни «нормандский формат», а будет слушать в этом вопросе только лишь США. Киев работает в русофобской линии. Поэтому он регистрирует проект закона о резервистах. Таким образом он показывает кураторам о том, что Киев готов на все. Он будет пытаться достигнуть всех тех целей, которые он обещал в разговорах и с госсекретарем США Майком Помпео, и с другими представителями Госдепа, которые постоянно живут и работают в Киеве. Резервисты — это одно из тех направлений, которое показывает стремление Зеленского любыми путями, до последнего украинца, выполнить обещание перед США», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.