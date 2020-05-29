Актриса Бабенко сообщила, что вылечилась от COVID-19 и приступила к репетициям в театре

Известная российская актриса театра и кино Алена Бабенко сообщила, что уже вылечилась от коронавирусной инфекции и даже приступила к работе в театре.

Заслуженная артистка РФ в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о своем самочувствии, и о том, где и как могла заразиться COVID-19.

«Все хорошо, все отлично, я уже дома три дня, иду на поправку, — отметила Бабенко. — И уже работаю. Съемок пока никаких нет, естественно, все удаленно. Читаю сценарии, и у меня есть репетиции в театре («Современник», где Алена работает с 2008 года. — Прим. ФАН)».

По словам собеседницы ФАН, она сомневается, что могла заразиться именно на съемках популярного шоу «Танцы со звездами», очередной сезон которого недавно завершился на телеканале «Россия 1».

«Думаю, что совершенно нет (не могла заболеть именно там. — Прим. ФАН), — заверила актриса. — Потому что мы были в таком плотном контакте, и если уж я и могла подхватить [вирус], то это должно было случиться давно. Потом, я считаю, что не просто подхватила коронавирус».

От всех участников танцевального шоу требовалось много физических затрат, пояснила Бабенко. Если организм к такому графику не привык, он быстро утомляется, появляется слабость.

«Подхватить в этом случае какую-либо заразу, не только «корону», но и вообще просто любую, довольно-таки легко, — сказала собеседница ФАН. — Была не очень хорошая погода, и когда ты после тренировки выходишь на улицу мокрым…»

Заслуженная артистка России считает, что совокупность этих факторов и привела к тому, что иммунитет не сработал при «встрече» с вирусом.

Ранее сообщалось, что практически одновременно COVID-19 заразились три участницы шоу «Танцы со звездами» — актрисы Алена Бабенко и Дарья Мороз, а также телеведущая Мария Ивакова.

Бабенко известна российским зрителям по ролям в таких кинофильмах и телесериалах, как «Свои дети», «Апостол», «На Верхней Масловке», «Экипаж», «Водитель для Веры», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины», «Карнавальная ночь-2» и других.

Ранее продюсер телешоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо рассказал, какие меры защиты от COVID-19 предпринимаются во время съемочного процесса.