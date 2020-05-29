Заход российского самолета на боевой курс испугал моряков ВМСУ в Черном море

Киев, 29 мая. Российский военный самолет напугал украинских моряков в Черном море, сообщают СМИ. Встреча катера ВМСУ с истребителем РФ произошла во время учений.

В пресс-службе ВМСУ рассказали, что патрульный катер «Старобельск» выполнял стрельбы и «учился поражать плавучую мину». После этого моряки получили задание сопроводить украинский разведывательный корабль «Переяслав». На пути своего следования служащие ВМСУ встретили российские военные корабли.

«Это патрульный катер ФСБ РФ «Изумруд» и ракетный катер ЧФ (Черноморского флота. — Прим. ред.) «Ивановец», а также российский военный самолет, который несколько раз заходил в боевой курс над украинским катером», — передает сообщение ВМСУ издание «Политнавигатор».

По информации издания, заход российского самолета на боевой курс испугал моряков ВМСУ.

В мае учения в Черном море провел флагман военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный». Это единственный крупный корабль украинского флота. Фрегат был заложен в 1990 году в Керчи как пограничный сторожевой корабль. После передачи Киеву его переименовали в «Гетмана Сагайдачного».

Напомним, отношения России и Украины ухудшились в 2014 году. Тогда на Украине началась гражданская война, а Крым воссоединился с Российской Федерацией. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса. Несмотря на это, Россию на Украине называют «страной-агрессором».