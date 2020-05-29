Украинский посол обвинил экс-канцлера ФРГ в унижении украинцев и напомнил ему о нацизме

Берлин, 29 мая. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил назвавшего его карликом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в унижении украинцев и напомнил ему о жестоких преступлениях нацистов. Об этом пишет портал «Крым. Реалии».

Мельник заявил, что сегодня Шредер пытается обелить свой «потрепанный в Германии имидж».

По словам дипломата, бывший канцлер не способен скрыть раздражение и воздержаться от перехода на личности, а его риторика в отношении посла на деле говорит о пренебрежительном отношении не к Мельнику, а к гражданам Украины, являясь «дерзким унижением Украины и украинцев».

«И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти», — подчеркнул посол.

Дипломат уверен, что украинцы никогда не забудут, как в нацистской Германии их клеймили «недочеловеками», которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению.

Он напомнил, что Третий рейх убил пять миллионов мирных жителей Украины и вывез в рабство еще 2,4 миллиона. Мельник заметил, что в Германии об этих преступлениях предпочли бы не вспоминать.

Шредер обозвал Мельника за то, что тот раскритиковал его призывы снять санкции с России. В своем подкасте не сдержавший раздражения представитель ФРГ назвал посла «каким-то карликом из Украины!» в политическом смысле, напоминает «Царьград».