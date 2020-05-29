Похваставшаяся сделкой с США Украина оказалась не в состоянии принять СПГ

Киев, 29 мая. Сделка между Украиной и США о поставках СПГ обернулась для Киева таким ворохом технико-логистических проблем, что договор прозвали «меморандумом о беспомощности».

Киев ранее похвастался подписанием соглашения с американской стороной о поставках сжиженного газа на Украину. Страна захотела таким шагом положить начало масштабному процессу диверсификации путей поставки голубого топлива и перестать зависеть от России.

Представители США и Украины договорились о более чем пяти миллиардах кубометров ежегодно, однако точная цена пока неизвестна. Стоимость СПГ будет устанавливаться продавцом на американском газовом хабе Henry Hub. Иными словами, по всей видимости, итоговая цена окажется гораздо выше, чем ожидает Киев, а до конечного потребителя газ дойдет «позолоченным».

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports (LNGE) довольна сделкой, однако на самой Украине договор лишь прибавил проблем. Как уточнили в Киеве, меморандум не только определяет количество закупаемого газа, но и ставит целью нахождение путей поставок американского СПГ в страну.

То есть, Киев договорился о покупке ресурса, но пока не в состоянии его принять. Украинцам придется придумать, как получить СПГ из той же Польши, куда танкера привезут американское топливо.

Украинский аналитик Александр Рябоконь ранее выразил мнение, что эта сделка может стать очередным «отмывом» средств, которые власть намерена изымать из карманов простых украинцев. А директор Украинского института политики Руслан Бортник назвал импорт американского СПГ крайне невыгодным и преследующим единственную цель — угодить Вашингтону в политическом плане.

Эксперт Александр Скубченко и вовсе назвал Украину «бесправной колонией» США.