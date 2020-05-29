Безопасный модуль КТ-диагностики легких презентовали в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге презентовали новый модуль компьютерной томографии. Он разработан для быстрой и безопасной КТ-диагностики легких, которая необходима, чтобы выявить коронавирусную инфекцию. Преимущество нового российского аппарата МРТ производства компании «Электрон» в том, что он доставляется в максимально короткие сроки, а также быстро монтируется. Модуль позволяет диагностировать до 12 человек в час и ограждает медиков от прямого контакта с людьми.

«Медицинский персонал вынесен в «зеленую» зону. То есть, рентгенаппарат и врач находятся в отдельной зоне, они не контактируют с пациентами, которые заходят в это помещение. Связь у них происходит через видеосистему. Здесь установлено несколько видеокамер, аудиосвязь, и таким образом они связываются с этим помещением. Они работают в комфортных условиях, им не нужно надевать средства индивидуальной защиты, и это отдельный вход, отдельное помещение», — рассказывает о преимуществах оборудования генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон.

Модуль принимает до 12 человек в час, поэтому полная дезинфекция между людьми так важна. В «Электроне» это происходит с помощью автоматических распылителей, что исключает риск заражения.

«Вторая же группа помещения, которая называется «красная зона», это зона, в которой находятся пациенты и сопровождающий их персонал плюс лаборант, который осуществляет укладку пациента в компьютерный томограф. Пациенты заходят с одной стороны, потом попадают в помещение компьютерной томографии, потом выходят с другой стороны. По мере движения пациентов каждое из этих трех помещений последовательно проходят полную дезинфекцию», — подчеркивает Александр Элинсон.

Разработчики уверены, что по окончании пандемии аппарат не потеряет актуальности и его продолжат использовать.