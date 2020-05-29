Оставшиеся без денег Басков, Лепс и другие звезды обратились в ФНС за получением МРОТ

Москва, 29 мая. Многие российские звезды обратились в Федеральную налоговую службу (ФНС), чтобы получить помощь от государства для своих компаний. Селебрити подали заявки на выплату МРОТ, который сейчас составляет 12 130 рублей.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил, что МРОТ на каждого сотрудника будет выплачен компаниям из пострадавших отраслей. При этом есть одно важное условие — организация должна сохранить 90% сотрудников из числа тех, кто работал в марте 2020 года. В связи с определенными требованиями далеко не все звезды, которые чаще всего регистрируют свое ИП, получили одобрение выплаты.

Среди подавших заявление в ФНС оказался продюсер Иосиф Пригожин. Ранее вокруг него разогрелся целый скандал, когда продюсер заявил, что российские артисты оказались в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. При этом как ИП Иосиф Пригожин в ФНС не обращался, хотя имеет на это право. Однако у продюсера есть и ресторанный бизнес — компания «Гуд Фуд Стайл», которой он владеет вместе с Эмином Агаларовым. Организация не прошла проверку, так как многих сотрудников пришлось уволить, передает «Собеседник».

Получить МРОТ для своих сотрудников попытался и певец Григорий Лепс. Заявку на субсидию направила и принадлежащая ему на 20% ювелирная компания «Джи Эл Джуелри». В обоих случаях от ФНС пришел отказ из-за увольнений сотрудников.

Кроме того, 18 мая подал заявку на субсидию певец Дима Билан. Поп-исполнителю повезло — количество работников у него не сократилось, поэтому выплату ему одобрили.

Еще одним певцом, который успешно прошел проверку ФНС, стал Николай Басков. «Натуральный блондин» подал заявку для выплаты МРОТ на свое ИП в начале мая.

Одобрение получила и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала центральной фигурой скандала, неосторожно высказавшись о жертвах домашнего насилия. Заявление в ФНС она отправила онлайн еще 7 мая.

Что касается певца Леонида Агутина, то он тоже подал заявку на получение МРОТ, однако ему повезло не так, как некоторым коллегам по сцене. В организации музыканта после марта число сотрудников сократилось более, чем на 10%, поэтому он получил отказ.