Политолог объяснил, почему конфликт Трампа с Twitter будет набирать обороты

Москва, 29 мая. Конфликт лидера США Дональда Трампа с Twitter связан с грядущими президентскими выборами в Штатах и будет набирать обороты. Такое мнение выразил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, эта ситуация является частью предвыборной гонки в США, где все ключевые СМИ, к которым относится и социальная сеть, занимают сторону оппонентов действующего главы государства — демократов.

«Именно этим была вызвана реакция Трампа. Очевидно, мы станем свидетелями серьезного конфликта, который сейчас только начинается между президентом и Twitter. Трамп заявил, что, в крайнем случае, он может «закрыть» Twitter. Я думаю, что это маловероятно. Но то, что этот конфликт будет набирать обороты, очевидно. Он имеет лишь косвенное отношение к свободе слова в интернет-пространстве. Это конфликт, связанный с выборами», — объяснил политолог в эфире радио Sputnik.

Ранее Трамп подписал указ об регулировании работы соцсетей и не исключил, что закроет компанию Twitter, напоминает «Царьград». Причиной стали многочисленные жалобы в адрес американской компании и других соцсетей по поводу цензурирования сообщений пользователей. В основном редактирование контента касалось представителей консервативных взглядов.

Предположительно, последней каплей, которая заставила главу Белого дома пойти на жесткие меры, стало то, что соцсеть обозначила одно из его сообщений как содержащее ложную информацию и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал.