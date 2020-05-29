Украинцев возмутил Саакашвили, поздравивший подписчиков с Днем пограничника

Киев, 29 мая. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне руководитель исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили решил поздравить своих подписчиков с Днем пограничника, однако, по мнению фолловеров, сел в лужу.

Поздравительный пост появился в Instagram скандального политика. На снимке Саакашкивили для полного антуража надел на себя на форменный берет украинских пограничников, в одну руку взял флягу, а в другую руку — саперную лопатку.

«Как бывалый пограничник (ОКПП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (По старому стилю)», – говорится в описании к фото.

Напомним, на Украине с 2018 года День пограничника отмечают 30 апреля, в России и ряде других стран— 28 мая. Согласно открытым данным, в период с 1989-го по 1990 год Саакашвили служил в пограничных войсках КГБ СССР.

В комментариях фолловеры Саакашвили с иронией назвали фото «старорежимным».

«По российско-советскому стилю. По старому украинскому – 7 ноября», – написал @andrew_fortysix. «Так это в России день Пограничника или в Украине тоже? Не пойму», — призналась @irinasulimarobulets. «Миша, лопатка здесь лишняя», – отметил @cheburakov. «Карлосон, не стыдно?? то как Вы унижали украинских пограничников, мало, кто себе <…> позволял!!!» — возмутилась @natalyakuzmina7777.

О том, что Саакашвили «бил ногами львовских пограничников» ранее заявлял лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Вероятно, речь идет о прорыве Саакашвили через украинско-польскую границу в 2017 году. Тогда на КПП «Шегини» между сторонниками одиозного политика и силовиками произошли столкновения. В итоге беглый экс-губернатор Одесской области смог прорвать оцепление и пешком двинулся на территорию Украины.