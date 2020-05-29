Овечкин показал трогательный момент первой встречи новорожденного сына с братом

Москва, 29 мая. Хоккеист Александр Овечкин и его жена, модель Анастасия Шубская поделились с фанатами семейными снимками с новорожденным сыном Ильей.

Мальчик появился на свет 27 мая. Шубскую уже выписали из роддома, о чем она с радостью рассказала подписчикам в Instagram.

Кроме того, девушка показала фотографии, на которых запечатлен трогательный момент первой встречи малыша с братом Сергеем.

«Ну что может быть милее?!» — подписала девушка снимки.

Подписчики Шубской с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали маме и малышу счастья и здоровья. Среди комментаторов отметились и известные личности. Смайлы в виде сердечек оставили певицы Ольга Орлова и Катя Лель, а также телеведущая Алена Водонаева.

«Наше все, наша жизнь… Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей!!! Очень вас люблю!!!» — написал на своей странице Овечкин.

Напомним, что роман хоккеиста с дочерью актрисы Веры Глаголевой начался в 2015 году. Спустя год пара зарегистрировала брак, а в 2017 году сыграла свадьбу в Барвихе в День семьи, любви и верности. Первый сын знаменитостей появился на свет в августе 2018 года, ему дали имя в честь старшего брата Овечкина.

Шубская недавно рассказала о случившемся в семье горе. Не стало ее 91-летнего дедушки, организм которого не смог справиться с коронавирусом.