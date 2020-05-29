Сирия, 29 мая. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре и зарезали трех боевиков SDF. В Хасаке при пожаре погибли двое мирных жителей. В Алеппо «Сирийская национальная армия» спровоцировала столкновение с правительственными войсками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе; в Алеппо, по неподтвержденным сведениям, понесли потери.

ВС Турции и союзные силы: конвой военной и строительной техники перебросили в Идлиб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): спровоцировала правительственные войска на ответные боевые действия в Алеппо и Идлибе; подозревается в поджоге сельскохозяйственных угодий в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку в Дейр-эз-Зоре и убило трех боевиков «Демократических сил Сирии».

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишилось трех боевиков при нападении группы неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоне оккупации «Сирийской национальной армии» возобновились боестолкновения. По информации источника в сети Twitter @OGNreports, к югу от города Азаз протурецкие боевики отразили нападение «Отрядов народной самообороны». Информация о понесенных в ходе перестрелки потерях ни с одной из сторон пока что не поступала.

Местные источники портала Step News передали, что ночью в окрестностях города Джераблус были слышны взрывы, вызванные обстрелом из гранатометов. По неподтвержденным сведениям, в городе произошел очередной конфликт между группировками, входящими в альянс «Сирийской национальной армии». Вчера в городе Африн произошло столкновение между членами «Дивизии аль-Хамза» и «Джейш аль-Ислам», что привело к жертвам среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» снова совершили вылазку неизвестные боевики, предположительно из числа террористов «Исламского государства». По информации агентства Baladi News в поселке Шабиха группа лиц атаковала патруль SDF, заколов ножами троих курдских боевиков. Нападающие успели скрыться с места преступления до прибытия подкрепления. Рост числа нападений вынудил «Демократические силы Сирии» увеличить число обысков в домах у мирных жителей и рейдов в зоне своей оккупации.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Masar Press Net, у поселка Аль-Фатира боевики «Сирийской национальной армии» обстреляли позиции правительственных войск. По неподтвержденным сведениям, среди сирийских военнослужащих есть раненные и убитые, однако, со стороны официальных СМИ подтверждения не поступало. Столкновения также отмечались у поселка Флайфиль.

Новостной портал Syria BNN передает, что к конвой военной и строительной техники ВС Турции утром пересек сирийской-турецкую границу через погранпереход «Кафр-Лусин». В состав автоколонны также вошли грузовики с материально-техническим обеспечением. Конвой направился на юг провинции к линии разграничения сторон правительственных войск и исламистских бандгрупп, где сосредоточено наибольшее количество наблюдательных пунктов турецкой армии.

Провинция Хасака

К северу от города Рас аль-Айн двое фермеров погибли в пожаре, который вспыхнув в полях с посевами. По данным портала Baladi News, трагедия произошла в деревни Асадия аль-Гамра. Погибшие Наим Саттаж аль-Джавад и Сугер Мухмуд аль-Хаджи своими силами пытались потушить огонь до прибытия к поселку бригады пожарных. Один их них скончался от ожогов при попытке локализировать возгорание в поле пшеницы, второй — при обрушении крыши дома, когда огонь достиг поселка. Источник подчеркнул, что огонь также уничтожает гектары полей с пшеницей у деревни Нахват и Умм-Ушхар на линии соприкосновения сил «Сирийской национальной армии» и «Демократических сил Сирии». Ни одна их сторон не оказала содействия пострадавшим фермером. Боевики СНА напротив намерено провоцируют возгорания в полях, чтобы вынудить местное население покинуть свои земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.