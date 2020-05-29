Российский флот располагает фрегатами и корветами, которые могут отражать нападения пиратов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что на фоне пандемии коронавируса пиратские отряды могут активизироваться.

Учения в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» Черноморского флота в рамках военных учений отразили нападение условных пиратов в Индийском океане. Согласно легенде учений, буксир попыталась захватить вооруженная группа неизвестных на малоразмерном судне.

«В ходе учения пост наблюдения за надводной обстановкой фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава буксира «Профессор Н. Муру» о принятии мер безопасности на борту фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Катер противника не отреагировал на предупреждение с фрегата и открыл огонь по буксиру из автоматического стрелкового оружия. Специальная группа противодействия терроризму применила по «вражескому» судну штатное оружие и остановила катер. После того, как «пираты» добровольно сдали оружие, группа передала их на пограничный корабль ближайшего иностранного государства.

«Учение было проведено в рамках отработки действий экипажами по защите и обороне отряда кораблей от потенциальных угроз», — отметил капитан 2-го ранга.

Пиратские отряды вернутся

Капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин объяснил, что военно-морской флот России всегда защищает от пиратов российские рыболовные и торговые суда, которые находятся во всех зонах Мирового океана.

«У нас накоплен богатый опыт еще с советских времен, когда в Красном море или Персидском заливе находились боевые корабли Черноморского флота. Они сопровождали именно наши суда и порой приходилось вступать в бой, отражая нападение пиратов. Сейчас пиратское дело сошло на нет, тем не менее они пользуются пандемией, иногда напоминая о себе, — пояснил Дандыкин в интервью ФАН. — На самом деле, сомалийские пираты — это была целая беда! Дело дошло даже до ООН. Было принято решение направить международные силы для конвоирования судов».

Однако угроза нападения пиратов на сухогрузы или иные суда никуда не исчезла, говорит собеседник ФАН. Сейчас, когда мировая экономика «сжимается», доходы у населения во многих странах падают — проблема может снова возникнуть.

«Могут появляться пиратские отряды, которые будут нападать на различные суда и грабить их. Во время беды мародеров никто не отменял», — отметил Дандыкин.

Антипиратская деятельность ВМФ

С определенного времени на каждом корабле ВМФ, который выходит на боевую службу, находится подразделение морской пехоты. Моряки учатся противостоять пиратам. На фрегате «Адмирал Григорович» и других кораблях это стало нормой.

«Морская пехота вооружена пулеметами, автоматами и т. д. Естественно, всегда можно применить оружие корабля — артиллерию, — указал военный эксперт. — В Средиземном море недавно тренировались сирийские и российские моряки, которые дислоцируются на базе «Тартус». Они проводили учения в рамках отражения нападений диверсантов, боевиков, террористов».

При этом Дандыкин подчеркнул, что корабли российского флота постоянно находятся в Индийском океане, чтобы сопровождать российские суда.

«Наши возможности будут расти, так как флот пополняется новыми кораблями, среди которых фрегаты дальней зоны проекта 22350 «Адмирал Головко» и различные корветы. Патрульные корабли Черноморского флота, в числе которых «Василий Быков», могут нести службу и в Средиземном море. Они помогают осуществлять антипиратскую деятельность», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в состав ВМФ поступила первая стратегическая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 955А «Князь Владимир». Судно войдет в боевой состав Северного флота.