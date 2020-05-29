Украина выдумала военный конфликт в Крыму ради обвинения адмиралов РФ

Украинские власти продолжают игнорировать собственную ответственность за потерю Крыма весной 2014 года. Вину за утрату полуострова Киев предпочитает перекладывать на российских военных, голословно обвиняя их в совершении всех мыслимых преступлений против Украины.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, рассмотрев поведение силовиков из соседней страны.

27 мая Офис Генерального прокурора Украины (до 25 сентября 2019 года — Генеральная прокуратура Украины) разместил на своей странице в Facebook любопытное объявление. Из него следует, что на Украине зарегистрировано уголовное производство по факту подстрекательства украинских офицеров со стороны «вице-адмирала — начальника штаба и первого заместителя командующего Черноморского флота России» к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

«Этот дополнительный факт был установлен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению указанного должностного лица Черноморского флота РФ в пособничестве ведения представителями власти и Вооруженных Сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины, — указывает пресс-служба Офиса Генпрокурора. — По данным следствия, на протяжении марта 2014 года чиновник (так в тексте. — Прим. ФАН), находясь в г. Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия, лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта».

Пресс-служба Офиса генпрокурора уточнила, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Что в связи со всем этим стоит отметить?

Фантомные боли

Прежде всего, мы констатируем, что в госструктурах Украины до сих пор не унимаются фантомные боли, вызванные утратой Крыма. Это подталкивает украинскую сторону к совершению поступков, скажем так, сомнительной адекватности.

Помимо прочих нетривиальностей, вроде забрасывания российского посольства в Киеве петардами и лаптями, к странным украинским акциям «возмездия за Крым» относится и устоявшаяся практика обвинений со стороны Генпрокуратуры Украины офицеров Вооруженных сил РФ в совершении преступлений, направленных против «незалежной».

За примерами далеко ходить не надо.

В апреле 2016 года украинская сторона уведомила о вызове на допрос… командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Александра Витко. В Киеве утверждали, будто Витко совершил действия, направленные на организацию блокирования воинских частей ВС Украины, транспортных коммуникаций, захват зданий и сооружений органов государственной власти. Это, по мнению прокуроров, привело к нарушению территориальной целостности Украины и причинению убытков в виде потери объектов госсобственности стоимостью 1,08 трлн гривен.

Минобороны РФ назвало действия Киева провокацией, подчеркнув, что Витко выполнял обязанности командующего в полном соответствии с действующим двусторонним соглашением о базировании российского флота на территории Крыма.

Добавим, что Александр Витко был в декабре 2019 года назначен на должность начальника Главного штаба ВМФ России — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ России.

Дальше — веселее.

В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении сразу десяти генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ, а заодно и против… министра обороны России Сергея Шойгу. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, все эти лица обвинялись в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка».

Ну и да — все они «несут ответственность за захват Крыма».

Также Луценко сообщил, что сразу после объявления указанных российских офицеров в государственный розыск украинская сторона будет готовить документы для объявления «данных лиц» в международный розыск. Закончил свое грозное выступление генпрокурор предложением российским генералам прибыть в Генпрокуратуру Украины для дачи показаний.

И что? И ничего. Все претензии Генпрокуратуры Украины вылились в действия исключительно ритуального характера — такой, знаете, бокс по переписке.

Адмиралы–«подельники»

Вернемся к украинским обвинениям в адрес «вице-адмирала — начальника штаба и первого заместителя командующего Черноморского флота РФ».

Ресурс «Український мілітарний портал» высказал предположение, что фигурантом новых обвинений со стороны Генпрокуратуры Украины стал Александр Носатов, в 2014 году действительно являвшийся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. Позже Носатов был назначен начальником Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и побывал ВРИО командующим Балтфлотом. Затем указом президента РФ от 17 сентября 2016 года вице-адмирал был назначен на должность командующего Балтийским флотом уже без всяких ВРИО.

Исходя из послужного списка Александра Михайловича, можно сделать вывод о том, что у Москвы претензий к деятельности вице-адмирала в 2014 году нет. Запомним этот момент и двинемся дальше.

Во время «Крымской весны Носатов служил под командованием Александра Витко, являвшегося, как мы помним, командующим Черноморским флотом. Украинские обвинения в адрес Носатого фактически являются калькой с обвинений Киева в адрес Витко.

Проще говоря, с точки зрения Генпрокуратуры Украины, Носатов и Витко являются «подельниками» в «преступных действиях» против киевского режима. То есть они оба, говоря языком украинской Фемиды, «находясь в г. Севастополь, действовали умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия лично склоняя — бла-бла-бла — к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта».

Вообще-то никакого вооруженного конфликта в феврале-марте 2014 года в Крыму не было, Украина его просто выдумала. В указанные сроки имело место волеизъявление крымчан, пожелавших вернуться в состав России. И в том, что их волеизъявление не превратилось в вооруженный конфликт, едва ли не главную роль сыграл как раз Черноморский флот РФ с командующим Витко и его подчиненными.

«Спички — это не игрушка»

Напомним, что ситуация в конце зимы 2013–2014 годов на полуострове Крым была крайне напряженной.

23 февраля в Симферополе, на фоне успехов вооруженного госпереворота в Киеве, стартовала мобилизация крымчан в народные дружины. 24 февраля в Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте, Севастополе и Симферополе весь день проходили стихийные митинги с призывами присоединения к России. С московских улиц этого было еще не видно, но полуостров уже начал «отдавать швартовы» и дрейфовать в сторону «родной гавани». 28 февраля в Крыму началось блокирование объектов ВСУ.

1 марта новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов переподчинил себе всех силовиков на территории республики и официально обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной республики Крым». В тот же день президент внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил России на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Совет Федерации отреагировал единогласным «за».

В Киеве понимали, что полуостров уплывает из рук. Поэтому СНБО Украины в тот же день 1 марта вынес решение «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, руководителям других военных формирований безотлагательно привести Вооруженные Силы Украины и соответствующие военные формирования в боевую готовность «полная» согласно уточненным планам приведения войск (сил) в боевую готовность».

В воздухе отчетливо запахло порохом. Кое-кому уже слышался лязг украинских танков, рвущихся с севера через Перекоп в Крым, и артиллерийская канонада в Севастопольской бухте, где на тот момент базировались как корабли Черноморского флота, так и вымпелы ВМСУ…

Именно в этот пиковый момент, когда Киев беззастенчиво натравливал брошенных им в Крыму украинских военнослужащих на крымчан и личный состав ВС РФ, свое веское слово и сказал вице-адмирал Витко.

«Я хочу предупредить всех и, прежде всего, личный состав ВМС Украины: не дай бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнет. Спички — это не игрушка. Прошу дословно это понять», — объявил командующий Черноморским флотом.

Военнослужащие ВСУ в Крыму Александра Витко прекрасно поняли. И соответствующие выводы из его заявления сделали. Поэтому «возвращение в родную гавань» Крыма, вопреки стараниям киевских провокаторов, осуществилось практически бескровно.

Словом, Витко, Носатов и остальные моряки-черноморцы в буквальном смысле слова предотвратили в Крыму бойню. Именно этого им и не могут простить власти современной Украины.

С больной головы на здоровую

А еще украинские власти никак не могут простить черноморцам и нашей стране тот факт, что из 20 315 украинских военнослужащих, находившихся к февралю 2014 года в Крыму, после воссоединения полуострова с Россией приняли решение вернуться на Украину лишь 6010 человек.

Признать, что подавляющая часть личного состава развернутой на Крымском полуострове группировки ВСУ добровольно решила стать гражданами РФ, а не служить Украине, где к власти прорвались неонацисты, для постмайданного Киева решительно невозможно. Столь же нереально для него согласиться с тем, что в бедах современной Украины виновны политики и олигархи с украинским гражданством, а не офицеры ВС РФ, честно выполнявшие свой служебный долг.

Словом, перед нами — банальная попытка украинских властей переложить ответственность за утрату Крыма с больной головы на здоровую. Вот такая незатейливая подоплека у ритуальных поисков Генпрокуратурой Украины «российских военных преступников».