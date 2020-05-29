Дизайнер создал из органического стекла защиту от вируса. ФАН-ТВ

В период пандемии коронавируса практически все заведения общепита оказались под угрозой полного закрытия. Узнав о тяжелой судьбе рестораторов, французский дизайнер Кристоф Гернион изобрел специальный защитный экран-абажур — Plex'eat, который обеспечивает безопасность посетителей во время посещения ресторана. Свое изобретение Кристоф назвал «будущим ресторанного питания».

«Я начал с идеи козырька, я хотел, чтобы это приспособление можно было легко снять, чтобы владельцы ресторанов могли быстро дезинфицировать защиту и поставить ее обратно на место. Таким образом, они могли бы оказывать две услуги, то есть попытаться возместить убытки с помощью двух услуг. Мне также хотелось, чтобы клиенты могли свободно сесть за стол. Что касается эргономичности, я думал скорее о форме конуса, абажура, и я сделал открытой заднюю часть. Я хотел, чтобы были красивые изгибы так, чтобы мы могли как будто в пузырь входить. Так что это становится почти поэтичным. В этом была идея», — рассказывает дизайнер.

Кристоф поделился мнением о том, что те защитные барьеры, которые уже использовали некоторые рестораны, превращали уютное помещение в тюремный зал.

Задумку дизайнера во всем мире восприняли на ура, отметив, что она подойдет не только для ресторанов, но и для залов ожидания или врачебных кабинетов, например, психолога или логопеда. Заказы на защитные абажуры Plex'eat уже поступили из США и Японии.