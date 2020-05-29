Жириновский назвал коммунизм «подлянкой Запада» против России

Москва, 29 мая. Коммунизм является «подлянкой Запада», ставшей одним из проектов, направленных против России. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

По словам политика, сейчас все чаще можно услышать речи о заговоре против России и сплочении западных государств, которые пытаются дискредитировать нашу страну, представить ее в дурном свете и запугать этим другие страны. Жириновский подчеркнул, что подобное происходит на протяжении столетий.

«Против нашей страны было запущено множество проектов. Возьмите тот же коммунизм. Эту подлянку нам подсунули с Запада. Коммунизма никогда нигде не будет, это утопия, абсурд!», — написал лидер ДДПР.

Также Жириновский отметил, что «подсунутым» коммунизмом Россия «занималась сто лет», передает «Царьград». По мнению лидера ЛДПР, это позволило Западу идти дальше, пока наша страна «топталась» на месте.

«Нам давно пора оставить позади эти сказки и двигаться вперед, но учесть этот опыт в будущей работе, иначе будем все время помогать, помогать, помогать другим, а у нас самих никогда успеха не будет», — подытожил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предложил пополнить российский бюджет за счет продажи «мумии» Владимира Ленина. По мнению Жириновского, тело революционера могли бы купить в Китае или Вьетнаме. Политик считает, что такая сделка может принести колоссальный доход.